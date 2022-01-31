شائعات حول ارتباط براد بيت بهذه المغنية.. ولقاءات سريّة بينهما

كشفت العديد من المصادر أن النجم العالمي براد بيت قد دخل مؤخرًا بعلاقة رومانسية مع المغنية السويدية "ليكي لي" وذلك وسط معركة التي يخوضها مع زوجته الفنانة العالمية أنجلينا جولي.

براد بيت في علاقة رومانسية جديدة

أكّد مقربون من النجم العالمي الوسيم بانه في علاقة رومانسية ويرتبط بقصة حب جديدة مع المغنية السويدية ليكي لي، حيث ان الثنائي يتقابلان سراً ويحاولان اخفاء علاقتهما

ويبدو واضحاً أن الفنان العالمي يسكن بجوار المغنية السويدية حيث أكّد الشائعات ان الثنائي يتقابلان سراً بحكم جيرتهما.

واكّدت مصادر اخبارية بأن براد بيت كانت تجمعه في البداية علاقة صداقة مع ليكي لي والتي تحوّلت إلى قصة حب، خاصة وأن النجمة تعيش على بعد ثلاث دقائق بالسيارة من منزل نجم هوليوود الشهير

وهذا الامر سهل عليهما عملية اخفاء علاقتهما بسهولة شديدة من الصحفيين والناس، حيث ان علاقتهما بدات عام 2021 بحسب العديد من المصادر

براد بيت في معركة الحضانة مع أنجلينا جولي

يخوض النجم العالمي "براد بيت" معركة الحضانة ضد زوجته السابقة النجمة "انجلينا جولي" واالتي تقدّمت بطلب الطلاق في عام 2016.

وتعيش الفنانة العالمية أنجلينا جولي حاليًا مع اطفالهما الستة برادوكس، 20، باكس، 18، زاهارا، 17، شيلوه، 16 عاماً، نوكس وفيفيان، 13 عاماً.

ويرغب الفنان العالمية في زيادة وقت حضانة أطفاله حيث اشترى منزل ليبقى بالقرب منهم وقضاء وقت اطول معهم