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شاكيرا تثير الشائعات حول إصدارها أغنية جديدة.. وتعلّق "أنا أطبخ شيئاً ما"

منشور 11 آذار / مارس 2021 - 12:14
شاكيرا
شاكيرا

أثارت المغنية العالمية "شاكيرا" الشائعات والتساؤلات لدى العديد من المعجبين حول إمكانية إصدارها أغنية جديدة لها وذلك عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

ونشرت شاكيرا صورة لها وهي تغني امام الميكروفون كما انها تسجّل أمام منصة موسيقية، حيث كانت ترتدي بدلة رياضية حمراء نسّقته مع شعرها الأحمر بلون مطابق.

Singing up a storm: Shakira teased her legions of fans on Instagram this Wednesday about the possibility of new music coming down the pike

وعلّقت شاكيرا على الصورة بتعليق أثار تساؤلات لدى المعجبين حيث قالت: "أنا أطبخ شيء ما!" وكتبت نفس الرسالة باللغة الإسبانية: "Cocinando algo!".

ويأتي هذا المنشور لها بعد ثلاثة أشهر من إصدار أغنية جديدة بعنوان Girl Like Me بالتعاون مع Black Eyed Peas.

However: Shakira posted a heartwarming Instagram video on Tuesday thanking her fans for pushing the song to its high chart position and blowing them a kiss

ومع ذلك لم تصدر شاكيرا أي ألبوم منذ إصدارها  El Dorado عام 2017، والذي جاء في نهاية فترة حظرها الصحي عندما كانت تعاني من الاضطرابات.

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