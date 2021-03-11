شاكيرا تثير الشائعات حول إصدارها أغنية جديدة.. وتعلّق "أنا أطبخ شيئاً ما"

أثارت المغنية العالمية "شاكيرا" الشائعات والتساؤلات لدى العديد من المعجبين حول إمكانية إصدارها أغنية جديدة لها وذلك عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

ونشرت شاكيرا صورة لها وهي تغني امام الميكروفون كما انها تسجّل أمام منصة موسيقية، حيث كانت ترتدي بدلة رياضية حمراء نسّقته مع شعرها الأحمر بلون مطابق.

وعلّقت شاكيرا على الصورة بتعليق أثار تساؤلات لدى المعجبين حيث قالت: "أنا أطبخ شيء ما!" وكتبت نفس الرسالة باللغة الإسبانية: "Cocinando algo!".

ويأتي هذا المنشور لها بعد ثلاثة أشهر من إصدار أغنية جديدة بعنوان Girl Like Me بالتعاون مع Black Eyed Peas.

ومع ذلك لم تصدر شاكيرا أي ألبوم منذ إصدارها El Dorado عام 2017، والذي جاء في نهاية فترة حظرها الصحي عندما كانت تعاني من الاضطرابات.

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