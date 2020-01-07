شاهد أبرز ثنائيات حفل جوائز غولدن غلوب 2020 (صور)

مع سرقة أبرز النجوم والمشاهير للأضواء في حفل الغولدن غلوب 2020 في دورته الـ 77، والذي أُقيم أمس الأحد في بيفرلي هيلز بالولايات المتحدة، شهدنا عدد لا يحصى من أجمل اطلالات النجمات اللاتي حرصن على اختيار أجمل الاطلالات وحولن السجادة الحمراء إلى ممشى عرض أزياء ضخم.

وجنبا إلى جنب مع أجمل اطلالات النجمات، يخطف الأنظار أيضًا ثنائيات المشاهير، لذا ومن خلال مجلتي "هاربرز بازار" و"إل" بالإضافة إلى موقعي " باز فيد" و"إي أونلاين" نتناول فيما يلي مجموعة من أبرز ثنائيات حفل جوائز غولدن غلوب 2020:

نيكول كيدمان وكيث إربان

خطفت نيكول الأنظار بفستان أحمر غاية في الجاذبية من علامة "فيرساتشي" ونسقت معه حذاء بنفس اللون مع كلتش واكسسوار ذهبي، وبالإضافة إلى اطلالتها، فقد كانت وزوجها من أبرز ثنائيات الحفل وأكثرهم أناقة.

جينيفر لوبيز وأليكس رودريغز

في حين أن اطلالة جينيفر بهذا الفستان من علامة "فالنتينو" لم تلق اعجاب الكثيرين، إلا أن ظهورها برفقة رودريغز لفت الأنظار بالطبع، فهما دائمًا ما يتصدرا قائمة أبرز ثنائيات هوليوود.

توم هانكس وريتا ويلسون

بالإضافة إلى حصوله على جائزة "سيسيل بي ديميل" الرفيعة في الحفل وتأثره حتى البكاء، بدا توم في غاية الأناقة ببدلة كلاسيكية سوداء ذات بليزر مخملي أنيق، جنبًا إلى جنب مع زوجته ريتا والتي اعتمدت اطلالة براقة أنيقة وكان الانسجام والحب طاغيًا عليهما.

جيسون موموا وليزا بونيت

على الرغم من ظهورهما القليل، إلا أن جيسون وليزا يعدان من أبرز ثنائيات هوليوود، وقد لفتا الأنظار في حفل غولدن بإطلالتيهما المميزة وتناغمهما.

كيت هارينغتون وروز ليزلي

بالإضافة إلى سرقتهما قلوب الكثيرين على الشاشة، يعد نجما "صراع العروش" من أبرز الثنائيات التي أثرت في الكثير من المعجبين بمدى انسجامهما وتألقهما، خاصة على السجادة الحمراء مثل هذه الاطلالة، والتي أطلت فيها روز بفستان جذاب باللون الأخضر الزمردي من توقيع "إيلي صعب" برفقة كيت والذي تألق بدوره ببدلة كلاسيكية أنيقة.

بريانكا شوبرا ونيك جوناس

دائما ما يلفت كلا من بريانكا ونيك الأنظار بجاذبيتهما، وفي حفل غولدن غلوب هذا العام، بدا الثنائي في غاية الأناقة، حيث اعتمدت بريانكا اطلالة غاية في الجاذبية جمعت بين الأناقة مع لمسة كلاسيكية من توقيع "كريستينا أوتافيانو"، كما تألق نيك ببدلة أنيقة من "برادا".

رامي مالك ولوسي بوينتون

مع لمسة من العصر الفيكتوري بالميتاليك العصري طغت على اطلالة لوسي واعتماد مكياج عيون مميز، بالإضافة إلى أناقة رامي بالمخمل الأسود، احتل النجمين مكانًا في قائمة أبرز ثنائيات غولدن غلوب 2020.

خواكين فينيكس و روني مارا

خطف الثنائي الأضواء بتلك اللقطة العفوية المميزة، والتي بدا فيها خواكين بطل "الجوكر" ينظر بكل حب واعجاب بخطيبته بينما تقف من أجل صورة لها.

سكارليت جوهانسون و كولن جوست

بالإضافة إلى اطلالتها بالأحمر من توقيع "فيرا وانغ"، خطفت سكارليت جوهانسون الأنظار في الحفل بـأحدث ظهور لها مع خطيبها الممثل الأمريكي كولن جوست وبدا كلاهما في غاية الجاذبية.

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