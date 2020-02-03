شاهد أجمل إطلالات حفل BAFTA.. وحضور ملكي أنيق على السجادة الحمراء

تألق المشاهير يوم أمس الأحد خلال حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للفنون والسينما والتلفزيون BAFTA في مسرح إلبرت في لندن.

وحضر إلى حفل الجوائز الثنائي الملكي دوقا كامبريدج الأمير ويليام وكيت ميدلتون وعدد كبير من مشاهير هوليوود المرّشحين للمنافسة على الجوائز حيث سيقام بعدا بأيام حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وسيطر على السجادة الحمراء إطلالات جديدة صممت لهذا الحدث خصيصاً وكان هناك أيضاً بعض الأزياء الراقية، ومن أبرز إطلالات النجمات اللواتي تألقن في الحفل:

1- دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون"

تألقت كيت ميدلتون بفستان أبيض ملوكي من الشيفون من مجموعة أليكسندر ماكوين والذي تزيّن بتطريزات ذهبية.

2-تشارليز ثيرون

ظهرت تشارليز بفستان من الدانتيل البنفسجي من مجموعة ديور والذي جاء بقصة الأوف شولدر ومقتوح من جهة الصدر كما توسّطه حزام أسود رفيع.

3-مارغوت روبي

اختارت مارغوت التألق باللون الأسود من مجموعة شانيل حيث ارتدت فستان من الدانتيل والذي جاء مكوّن من طبقتين وطويل.

4- إيميليا كلارك

وكسابقتها كانت غطلالة إيميليا كلارك بالأسود المزيّن بالترتر والمفتوح من جهة الصدر من مجموعة Schiaparelli.

5-جودي تيرنر

ظهرت جودي بإطلالة ساطعة بارتدائها فستان أصفر لامع والذي جاء بقصة الأوف شولدر كما تزيّن بشق كبير جهة الصدر من مجموعة غوتشي.

6- لورا ديرن

لوّنت النجمة لورا السجادة الحمراء بإطلالتها الوردية من مجموعة فالنتينو والذي تميّزت بقماش مخمل وتزيّن بالاكسسوارت جهة الصدر.

7- جيسي باكلي

ارتدت جيسي الريش الأبيض خلال حضورها للحدث وهو ما ميّز إطلالتها من مجموعة "مومو" كما كانت تنورتها من المخمل الأسود الطويل.

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