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شاهد أجمل إطلالات حفل BAFTA.. وحضور ملكي أنيق على السجادة الحمراء

منشور 03 شباط / فبراير 2020 - 02:00
إطلالات النجمات
إطلالات النجمات

تألق المشاهير يوم أمس الأحد خلال حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للفنون والسينما والتلفزيون BAFTA في مسرح إلبرت في لندن.

وحضر إلى حفل الجوائز الثنائي الملكي دوقا كامبريدج الأمير ويليام وكيت ميدلتون وعدد كبير من مشاهير هوليوود المرّشحين للمنافسة على الجوائز حيث سيقام بعدا بأيام حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وسيطر على السجادة الحمراء إطلالات جديدة صممت لهذا الحدث خصيصاً وكان هناك أيضاً بعض الأزياء الراقية، ومن أبرز إطلالات النجمات اللواتي تألقن في الحفل:

1- دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون"

تألقت كيت ميدلتون بفستان أبيض ملوكي من الشيفون من مجموعة أليكسندر ماكوين والذي تزيّن بتطريزات ذهبية.

Image may contain Prince William Duke of Cambridge Human Person Suit Coat Clothing Overcoat Apparel and Fashion

 

2-تشارليز ثيرون
ظهرت تشارليز بفستان من الدانتيل البنفسجي من مجموعة ديور والذي جاء بقصة الأوف شولدر ومقتوح من جهة الصدر كما توسّطه حزام أسود رفيع.

Image may contain Clothing Apparel Robe Evening Dress Fashion Gown Charlize Theron Human Person and Wedding

 

3-مارغوت روبي
اختارت مارغوت التألق باللون الأسود من مجموعة شانيل حيث ارتدت فستان من الدانتيل والذي جاء مكوّن من طبقتين وطويل.

Image may contain Margot Robbie Human Person Fashion Premiere Red Carpet and Red Carpet Premiere

 

4- إيميليا كلارك
وكسابقتها كانت غطلالة إيميليا كلارك بالأسود المزيّن بالترتر والمفتوح من جهة الصدر من مجموعة  Schiaparelli.

Image may contain Emilia Clarke Clothing Apparel Evening Dress Gown Robe Fashion Human Person and Premiere

 

5-جودي تيرنر
ظهرت جودي بإطلالة ساطعة بارتدائها فستان أصفر لامع والذي جاء بقصة الأوف شولدر كما تزيّن بشق كبير جهة الصدر من مجموعة غوتشي.

Image may contain Human Person Fashion Premiere Red Carpet Red Carpet Premiere Wedding Robe and Clothing

6- لورا ديرن
لوّنت النجمة لورا السجادة الحمراء بإطلالتها الوردية من مجموعة فالنتينو والذي تميّزت بقماش مخمل وتزيّن بالاكسسوارت جهة الصدر.

Image may contain Laura Dern Clothing Apparel Human Person Fashion Premiere Red Carpet and Red Carpet Premiere

7- جيسي باكلي
ارتدت جيسي الريش الأبيض خلال حضورها للحدث وهو ما ميّز إطلالتها من مجموعة "مومو" كما كانت تنورتها من المخمل الأسود الطويل.

Image may contain Fashion Premiere Red Carpet Red Carpet Premiere Human Person Clothing and Apparel

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