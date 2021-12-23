شاهد أجمل الإطلالات Emily In Paris.. ذات طابع كرتوني ملوَّن

قليلون قد يصفون أسلوب إميلي كوبر بالأنيق، فبطلة المسلسل الكوميدي الشهير Emily In Paris، التي لعبت دورها ليلي كولينز، من محبات السترات ذات الألوان المشعة، والقفازات دون أصابع، وقبعات الدلو "bucket Hats"، والنظارات الشمسية كبيرة الحجم، أي قطعة تبرز جمالية النمط الفرنسي بشكل عام.

وقد وصفت اختيارات مصممة الأزياء مارلين فيتوسي، المسؤولة عن أزياء النجمة، بـ"الـكرتونية" و"المبتذلة" و"الغريبة".

وتماشيًا مع روح "إيميلي" العفوية وغير المبالية ومع خيالية المسلسل وعدم التزامه بالواقع، اتبعت مصممة الأزياء النمط ذاته في الموسم الثاني من مسلسل Emily In Paris.

وهنا نعرض أروع إطلالات Emily In Paris:



































