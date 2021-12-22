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شاهد.. إصدار الفيديو الإعلاني الأول لمسلسل The Witcher: Blood Origin

منشور 22 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 08:15
مسلسل The Witcher
مسلسل The Witcher

كشفت منصة نيتفليكس عن الفيديو الدعائي الأول للمسلسل الجديد The Witcher: Blood Origin والمشتق من المسلسل The Witcher.

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تفاصيل الفيديو الإعلاني الأول

ألقى الفيديو الإعلاني الأول النظرة الأولى على النجمة ميشيل يوه وهي أحد أبطال المسلسل كما ركّز على فكرة في عالم السحرة وهي عندما يأتي البشر والجان والوحوش جميعاً ليعيشوا في عالم الخيال.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى ولا حتى موعد إصدار المسلسل ولكن نيتفليكس أعلنت أنه من المتوقع إصداره عام 2022.

أحد مشاهد مسلسل "The Witcher: Blood Origin"

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نبذة عن قصة المسلسل الجديد The Witcher: Blood Origin

يتناول المسلسل قصة المشعوذ الاول قبل 1200 عام، والأحداث التي تؤدي إلى اندماج عالم الوحوش والجان والرجال لتصبح واحدة، وهو مجرّد مشروع واحد من عدة مشاريع مرتبطة بالسلسلة الأصلية The Witcher.

المسلسل الأصلي The Witcher

حقق الموسم الاول من مسلسل The Witcher نجاحاً كبيراً حيث تم طرح الموسم الثاني منه على نيتفليكس وهو مستوحى من كتب الفانتازيا الأكثر مبيع ويتناول قصة العالم الواسع وتصارع البشر والجان والوحوش.

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