شاهد إطلالات مشاهير هوليوود في مهرجان كوتشيلا 2019

في كل عام، يجمع مهرجان كوتشيلا الموسيقي كوكبة من مشاهير هوليوود، وهو حدث مميز يُقام سنويًا في وادي كوتشيلا في مقاطعة ريفيرسايد بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، هذا العام سيقام المهرجان في الفترة من 12 إلى 14 أبريل، وفترة أخرى من 19 إلى 21 من نفس الشهر.

يحضر المهرجان حوالي 500 ألف شخص كل عام، كما يحيي المهرجان العديد من النجوم.

ومن خلال صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وموقع "باز فيد" الأمريكي، جلبنا لكم أبرز إطلالات المشاهير في أولى فعاليات مهرجان كوتشيلا 2019:

أورلاندو بلوم وكاتي بيري

حضر الثنائي الشهير أولى فعاليات مهرجان كوتشيلا يوم الجمعة، ولفتا الأنظار برومانسيتهما، بالإضافة إلى إطلالتيهما الرياضية، حيث ارتدت كاتي بنطلون جلدي ذو نقشة نارية من ماركة "مارين سيري"، نسقته مع كروب توب ومعطف من الجلد الأسود، وأكملت اطلالتها بسنيكرز وكاب أسود، بينما ارتدى اورلاندو سويت شيرت وشورت باللون الأصفر نسقهما مع سنيكرز أيضًا.

اليساندرا أمبروسيو

بدت العارضة البرازيلية أليساندرا غاية في الحيوية والانتعاش أثناء حضورها المهرجان، حيث اختارت اطلالة طبيعية بدون مكياج وتسريحة ذيل فرس عفوية، ونشرت صورة لها وهي ترتدي بكيني أبيض نسقته مع كارديجان بنفس اللون مزين بحبات كريستال متلألئة، وبالإضافة إلى استمتاعها بوقتها في المهرجان، كان هناك سبب لآخر لتلك الابتسامة العريضة، وهي احتفالها بعيد ميلادها الـ 38 يوم الخميس.

سارة سامبايو

بالإضافة إلى أليساندرا، حضرت العارضة البرتغالية سارة سامبايو إلى المهرجان، وكشفت عن رشاقتها بكروب توب قصير جدًا يشبه حمالة الصدر، وبنطلون ذو أرجل واسعة، في إطلالة شبابية جذابة تميزت بنقشة بالكحلي والأبيض.

كيندال جينر وهايلي بالدوين

لم تفوت كيندال جينر وصديقتها المقربة العارضة هايلي بالدوين، زوجة المغني المشاكس جاستن بيبر، حضور المهرجان، ورصدتهما العدسات بإطلالتين عصريتين، حيث ارتدت كيندال بنطلون جلدي اسود نسقته مع توب أبيض، وأكملت اطلالتها ببوت رعاة بقر وحقيبة خصر ارتدتها بطريقة الكروس. بينما ارتدت هايلي توب وبنطلون أبيض، نسقتهما مع معطف برتقالي وسنيكرز.

جيجي حديد

اعتمدت جيجي اطلالة عصرية لافتة تألفت من كروب توب وبنطلون باللون الأبيض، بينما أكملت اطلالتها بفيست ذي نقشة التاي داي، بالإضافة إلى بوت أسود مستوحى من التصميم الرجالي، كما لفتت جيجي الأنظار باكسسوارها ونظارتها الذين تميزوا بالألوان الربيعية، بينما تركت خصلاتها حرة.

فانيسا هادجنز

حضرت الممثلة الأمريكية فانيسا المهرجان برفقة خطيبها الممثل أوستن بتلر، واعتمدت اطلالة عصرية جذابة تألفت من فستان بتصميم الكروشيه، وأكملت اطلالتها ببوت رعاة البقر وقبعة جذابة ونظارات سوداء، بينما اختار خطيبها الجينز بطل اطلالته.

باريس هيلتون

لم تفوت باريس حضور أولى فعاليات مهرجان كوتشيلا، وكما هو متوقع اعتمدت اطلالة لافتة.

ارتدت باريس فستان ذو تقليمات مفعمة بالألوان، وتميز بقصّة صدر V جريئة، ونسقته مع كارديجان فضي من البايت البراق، ولم تكتف باريس بالفستان والكارديجان، واختارت لصقات ضخمة على هيئة نجوم براقة لتزيين الجزء المكشوف من قصّة الفستان، كما أكملت اطلالتها بقفازات براقة وقلادة مفعمة بالألوان أيضًا.

كايا جربر

اعتمدت العارضة الصاعدة ذات الـ 17 عامًا، إطلالة عصرية بطلها الجينز كشفت عن رشاقة ساقيها الطويلتين، وحضرت مع صديقها الممثل الأمريكي تومي دورفمان، الذي ارتدي تنورة قصيرة!

هالسي

نشرت هالسي صورة لها من المهرجان برفقة حبيبها يانغ بلاد، واختارت لإطلالتها شورت جينز وكروب توب بنقشة التاي داي، كما اعتمدت خصلات طويلة من الجدائل، بينما اعتمد يانغ قميص ملون وبنطلون اسود.

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