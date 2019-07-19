شاهد الفيديو الترويجي لفيلم Cats.. والمشاهدون يصفون شخصياته بالمخيفة!

أطلق الفيديو الترويجي الأول لفيلم Cats من بطولة مغنية البوب الأمريكية "تايلور سويفت" يوم الخميس الماضي، إلّا أنه حظي بردود فعل متباينة.

تظهر "تايلور سويفت"ـ التي تجسد شخصية القطة بومبالورينا، مُرتديةً بودي سوت ضيق على شكل قطة إلى جانب نخبة من النجوم أمثال النجمة الأمريكية "جينيفر هدسون" التي ستجسد دور "غريزابيلا" التي تؤدي أغنية "Memory"، فضلًا عن مقدم البرامج الكوميدي "جيمس كوردن" و"إيان ماكيلين"، "جودي دينش"، "جيسون درولو"، و"إدريس ألبا".

ورغم مشاركة نخبة من النجوم في العمل السينمائي الموسيقي، إلّا أن المشاهدين تضايقوا من أشكال الشخصيات التي وصوفوها بالمخيفة.

وتدور أحداث الفيلم حول عدد من القطط والتي يطلق عليهم اسم "Jellicles" والذين يقررون كل عام ذهاب أحدًا منهم إلى منطقة تدعى "Heaviside Layer" والعودة مرة أخرى بحياة جديدة.

من المفترض عرض الفيلم في دور السينما في العشرين من شهر ديسمبر المقبل.''











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