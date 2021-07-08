شاهد رد فعل النجوم بعد فوز إنجلترا وتأهلها إلى نهائي بطولة "يورو" 2020

تأهل المنتخب الإنجليزي إلى نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) عقب فوزه على نظيره الدنماركي مقابل (2-1) بعد تمديد المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، وسيواجه نظيره الإيطالي يوم الأحد القادم.

وكانت المغنية البريطانية أديل واحدة من بين العديد من المشاهير ممن فرحوا بنجاح فريقهم على ملعب ويمبلي، فقد كانت أول المهنئين والمعبرين عن سعادتهم إلى جانب روبي ويليامز ودوا ليبا.

شاركت أديل، البالغة من العمر 33 عامًا، مقطع فيديو لها وهي تشاهد المباراة حيث قفزت بحماس وسعادة ذهابًا وإيابًا بعد تسديد اللاعب الإنجليزي هاري كين هدف الفوز في شباك غريمه.

في تلك الأثناء، شاركت زوجة النجم الإنجليزي روبي ويليامز، عايدة فيلد، صورة له وهو يصرخ فرحًا ورافعًا قبضتيه في الهواء.

مازحت عايدة قائلة: "هذه اللحظة بالضبط التي يدرك فيها روبي، أنه لأول مرة في حياته كلها، ستعود كرة القدم إلى موطنها".

من جهة أخرى، عبَّرت المغنية الإنجليزية دوا ليبا عن حماسها وشاركت عددًا من اللقطات أثناء مشاهدة المباراة مع أصدقائها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، واختارت ارتداء فستان قصير أحمر وطلَّت وجهها بألوان علم إنجلترا.