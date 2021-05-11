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وفاة والد النجمة أديل عن عمر يناهز 57 عام.. علاقتهما متدمّرة ولم يتمكنا من إصلاح ذلك

منشور 11 أيّار / مايو 2021 - 09:06
أديل ووالدها
أديل ووالدها

توفي والد النجمة "أديل" عن عمر يناهز السابعة والخمسين من عمره بعد صراعه المرير مع مرض سرطان الأمعاء.

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وكان السيد إيفنز كشف في عام 2013 عن إصابته بالسرطان، حيث أراد دائماً إصلاح علاقته مع ابنته أديل والتي كان لها أباً سيئاً في مراهقتها.

وذكرت مصادر قريبة بأن أديل لم تتحدث إلى والدها منذ سنوات طويلة، وأن العلاقة بينهما كانت صعبة للغاية حتى بعد إصابته بالمرض واقتراب وفاته، بالرغم من المحاولات العديدة لتصحيح الأمور.

Mark Evans (pictured), 55, who has not spoken to his daughter for years after a bitter falling out, was spotted delivering packages near Cardiff on Wednesday

وخلال وقت سابق كان السيد إيفانز قد اعترف بانه يريد عودة ابنته إليه لأنه كان أباً فاسداً عند مراهقتها، حيث كان مدمن كحول لمدة ثلاث سنوات.

وقال السيد إيفانز: "كنت أضع لترين من الفودكا وسبعة مكاييل من الستيلا كل يوم، والله وحده يعلم كيف نجوت من ذلك، وانا أشعر بالخجل االشديد مما اصبحت عليه".

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The estranged father of multi-millionaire singer Adele has died at the age of 57

وتأتي أخبار وفاة والد أديل بعد أيام من احتفال الأخيرة بعيد ميلادها الثالث واالثلاثين، حيث شاركت العديد من الصور التي اظهرت حالتها ومظهرها الجديد والرشيق بعد انفصالها عن زوجها.

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