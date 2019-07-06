شاهد فستان صوفي تيرنر الأبيض الخيالي.. كم استغرق تصميمه؟

أقام النجم جو جوناس وصوفي تيرنر حفل زفافهما الثاني في جنوب فرنسا، ووصف الحفل بأنه خيالي مثالي.

وظهرت صوفي في فستان الزفاف الأبيض المذهل، الذي جاء بقصة الكسرات العريضة من الأسفل، ومرّصع بالستراس والزهور، أما أكمامه فكانت من الدانتيل.

وتم تصميمه في متجر لويس فويتون الرئيسي في باريس، حيث نشر تفاصيل تصميمه الدقيقة المدير الفني للعلامة التجارية نيكولاس جيسكويري يوم الخميس.

وصرّح نيكولاس بأن الفستان استغرق أكثر من 350 ساعة لتنفيذه، وزيّن بـ50,400 حبة من الكريستال، وأما الطرحة فقد استغرقت 1,050 ساعة للصنع.

ومن الجدير بالذكرن أن صوفي أرادت أن تحضر حفل زفاف تقليدي مائل إلى أن يكون ملكياً، ولم تفكر في شيء سوى ارتداء الأبيض، وكانت فرنسا الخيار الواضح لكليهما، فبالإضافة إلى جمالها، فهي المكان الأمثل في الصيف.

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