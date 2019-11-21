شاهد كيف احتفلت النجمة ليدي غاغا بترشيحها لـ3 جوائز "غرامي" لفيلم A Star Is Born

حقق فيلم A Star Is Born نجاحاً كبيراً خاصةً بعد ترشيحه لعدة جوائز، والآن بعد مرور عام على إصداره لا يزال نجاحه متواصلاً حيث تم ترشيح أغنية Shallow لجائزة غرامي كأفضل أغنية لهذا العام.

وخلال العام الماضي فازت الأغنية بجائزة غرامي كأفضل ديو غنائي وأفضل أغنية مكتوبة، والآن تم ترشيحها لهذا العام لنفس الجائزة كأفضل موسيقى تصويرية وأفضل أغنية مكتوبة ايضاً.

واحتفالاً بهذه المناسبة انتقلت ليدي غاغا إلى حسابها الخاص على انستغرام لمشاركة مقطع فيديو مع منتج الاغنية بن رايس وهما يحتفلان بهذا النجاح.

وظهرت ليدي غاغا في الفيديو وهي تقول: "لقد غمرتني السعادة لأن عملنا في فيلم A Star Is Born لا يزال يُعترف به منذ اكثر من عام بعد صدوره شكراً لكم على ترشيحه لـ 3 جوائز غرامي حتى هذا الوقت"، وأضافت: "هذه أنا برفقة المنتج المشارك في صنع هذه الأغنية عندما كنا في اللمسات النهائية للموسيقى التصويرية، وأنا بنفس المزاج عندما ترّشح الفيلم العام الماضي كأفضل فيلم صوتي مترجم والأغنية ترّشحت كأغنية العام، أحبكم جميعاً وشكراً على الدعم".

وتستعد ليدي غاغا الآن لجولتها الغنائية في إنيجما في لاس فيغاس، كما أنها ذكرت أنها وقعّت على عقد لتلعب دور باتريزيا ريجاني في فيلم لم يحدد عنوانه حتى الوقت الحالي.

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