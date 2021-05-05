إصابة كتف النجمة إيما ستون تعود بالفائدة على فيلم Cruella!

استمر فيلم ديزني الجديد Cruella معلقاً منذ عام 2016، حيث تلعب فيه النجمة الامريكية إيما ستون دور Cruella de Vil.

ومع الاستمرار في التصوير أُصيبت النجمة إيما ستون في كتفها خلال حادث بسيط، حيث كسرت كتفها بعد أن انزلقت على ارضية منزل لشخص ما.

ولكن المفاجأة هو أن هذه الإصابة عادت بالفائدة على مشروع الفيلم، حيث أن سقوط النجمة البالغة من العمر 32 عاماً جاء في الوقت المناسب للفيلم.

وكشفت مصممة الأزياء جيني بيفن أثناء خطاب لها في مؤتمر صحفي افتراضي للترويج للفيم: "كان لدينا في الأصل 10 أسابيع فقط للإعداد للبرنامج".

وتابعت جيني: "ولكن بعد إصابة إيما اكتسبنا ستة أسابيع إضافية لأنها تعرّضت لإصابة طفيفة في الكتف وهي بحاجة للراحة والتعافي مما أنقذ هذا الشيء حياتنا".

وعملت جيين بيفن في صناعة الأزياء لأكثر من 40 عاماً ويمكن مشاهدة أعمالها الرئيسية في أفلام مثل Gosford Park و Robert Downey Jr's Sherlock Holmes و The King’s Speech.

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