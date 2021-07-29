شبيه براد بيت يشعل السوشيال.. "والدتي كانت على علاقة معه"

اكتشف الممثل الأمريكي براد بيت شبيهه على بعد آلاف الأميال في مدينة أكسفورد، إنجلترا.

قد لا يعيش الدوبلير ناثان ميدز، الأب الأعزب، حياة براقة ومرفهة كالنجم براد بيت، لكن الشبه بينهما مذهل للغاية، إلَّا أن ذلك ليس دائمًا في صالحه.

في محادثة مع Jam Press، أوضح ميدز، البالغ من العمر 35 عامًا، كيف أنه من الصعب مواعدة النساء المهووسات بالنجم براد بيت، وصرح قائلًا: "قيل لي لأول مرة عندما كنت في العشرين من عمري أنني أبدو مثل براد بيت واستمر هذا لمدة 10 سنوات، لكنني كنت أضحك دائمًا".

وتابع: " يقول بعض الناس أنه لا بد هناك علاقة صلة تجمعني به، أو أن والدتي كانت على علاقة معه".

وأضاف: "الكثير من الناس، حتى الآن، يقومون بالتقاط الصور معي عندما يمرون من جانبي، على الرغم من أن بعضهم يلتقط صوراً دون أن أدرك ذلك".

وكشف ميدز أن النساء ينجذبن له كثيرًا، والبعض منهن لا يصدقن الشبه الذي يجمعه ببراد بيت، والبعض الآخر يتهمنه بالاحتيال عليهن متظاهرًا أنه النجم، وأشار أن الكثيرون يحاولن الاتصال به عن طريقة خاصية الفيديو لاعتقادهم أنه غير حقيقي.

وكشف أنه قرر حذق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتزال الحب؛ فهو لا يوَّد الاستقرار لأن بناته عالمه وأولويته الأهم، وقال: "أنا لا أبحث عن أنجلينا".

وأوضح ميدز أنه تواصل مع شبيهة الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، دوريان روز، وكان يرغب في التعاون معها.