براد بيت في صدد إصدار فيلم يتحدث عن هارفي وينشتاين!.. وفيلم يكشف عن تاريخه في الاساءة الجنسية..

يستعد النجم "براد بيت" لإبهار المعجبين ولكن هذه المرة كمنتج لفيلم بدلاً من التمثيل فيه، وذلك عقب صدور قرار المحكمة بمشاركة حضانة أطفاله مع زوجته أنجلينا جولي.

وسينتج براد بيت فيلم للمخرج هارفي وينشتاين، حيث ستلعب كاري موليغان وزوي كازان دور البطولة كمراسلين في الفيلم وهما يكتشفان تاريخ هارفي واينشتاين في الإساءة وسوء السلوك الجنسي ضد النساء.

وبحسب ماورد، فإن شركتي إنتاج "بلان بي" و "أنابورنا بيكتشرز" التابعة لبراد بيت قد حصلت على حقوق نشر القصة وتهدفان إلى سرد قصص النساء اللواتي قمن بالتحقيق.

ووجّهت أنجلينا جولي زوجة براد بيت السابقة والعديد من النجوم الآخرين بما في ذلك سلمى حايك، وآشلي جود، وروز ماكجوان، وآسيا أرجينتو، وجوينيث بالترو، اتهامات بالاعتداء الجنسي والتحرّش والاغتصاب ضد المخرج هارفي وينشتاين.

وبالرغم من أن هارفي نفى جميع مزاعم سوء السلوك الجنسي إلا أنه يقضي يقضي هارفي حكما بالسجن 23 عاما في نيويورك بعد إدانته بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي ضد امرأتين.

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