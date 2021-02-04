شبيه هاري ستايلز يضرب امرأة ويمسكها من ثدييها.. والسناب شات يفضح جريمته!

ألقي القبض على شبيه النجم العالمي "هاري ستايلز"، بعد ضربه امرأة على رأسها ببندقية والإمساك بثدييها أثناء عملية سطو مسلح.

وبدا واضحًا كمية الشبه بين الشاب "جيسون ساندرلين"، البالغ من العمر 21 عامًا، وبين "هاري ستايلز"، البالغ من العمر 27 عامًا، مثل تقسيمة الوجه، الشعر المجعد ذو الخصلات البنية الفاتحة، لون العيون الخضراء، شكل الأنف، ورسمة الشاربين واللحية الخفيفة الذهبية.

وعلى الرغم من أنهم يتشاركان في ميزات كثيرة، إلَّا أن "ساندرلين" يمتلك وشم كبير على جانب جبهته بالرقم (33) ، كم أن طول "هاري" يصل إلى 6 أقدام، بينما المجرم يصل طوله إلى 4.5 قدم.

ووفق ما نقلته التقارير، فإن "ساندرلين" مُتهم بركل باب إحدى الشقق والدخول عنوة على أفراد العائلة، ثم أمر ثلاثة أشخاص الاستلقاء أرضًا تحت تهديد السلاح، بينما ضرب امرأة على رأسها ببندقية وربطها وأمسك ثدييها بقوة بينما كانت تحاول المقاومة.

ويُزعم أن "ساندرلين" سرق 400 دولار نقدًا ومخبأ من الماريجوانا التي عرضها عبر حسابه الخاص على موقع "سناب شات"، ثم حاول بيعها.

ويُقال أن حبيبة "ساندرلين" هي من قامت بتسليمه للشرطة بعدما تعرَّفت عليه من كاميرات المراقبة، وهو الآن محتجز وسيتم إخلاء سبيله بكفالة 200 ألف دولا رعن الشرقة الحالية، و50 ألف دولار عن سرقة سابقة أجراها مع حبيبته "ألتونا".