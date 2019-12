هاري ستايلز عارياً على غلاف ألبومه الجديد.. والمتابعين في حالة صدمة

تحدّث المغني المثير للجدل "هاري ستايلز" عن ألبومه الجديد الفردي خلال مقابلة له مع Morning Mash Up on SiriusXM its 1.

وأجاب هاري عن السؤال الذي طرحه العديد من المعجبين به منذ إلقاء نظرة على صور الألبوم الجديد الذي جاء تحت مسمى Fine Line حيث كان هناك صورةً لشخص عاري عليها.

وعندما سُئل عما إذا كان هو شخصياً على الصورة أجاب بخجل "ربما" لكن ما لبث أن قام بالتوضيح: "هذا أنا وأنا عاري".

وظهر هاري كصورة مصغّرة داخل ورقة ملوّنة وهو عاري مظهراً الوشوم على جسده بينما كان يضع قدميه داخل صورة قلب ضخم.

وفي لقطة أخرى ظهر عاري الصدر وهو يرتدي بنطال وردي مع حمالات بيضاء بينما ظهر الوشم على أكتافه وجهة بطنه وكان على شكل فراشة.

وصدمت اللقطة العارية المعجبين حيث علّق أحدهم: "هل هذا هو يا إلهي أنه هو عاري"، كما أضاف آخر: "أحتاج إلى خزان اكسجين لرؤية هاري عارياً"، وتابع ثالث: "من أعطاك الحق لمشاركة ملكيتك الخاصة سيدي".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: