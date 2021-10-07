شركة تتفاوض مع ديميت أوزدمير لتحويلها لامرأة سيئة السمعة.. فهل توافق على العرض؟

تتفاوض النجمة التركية ديميت أوزدمير مع إحدى شركات الانتاج لتخوض بطولة مسلسل "الانتباه" الجديد، وذلك بحسب وسائل اعلام تركية.

وكشفت الشركة بأن العمل ستدور قصته حول "السيد علي" والذي يُغرم بامراة سيئة السمعة ويقع بمشاكل وخلافات كثيرة مع أقاربه بسبب هذه المرأة التي تؤدي به إلى الهاوية.

ولم تكشف أي تفاصيل أخرى عن العمل سواء عن موعد انطلاقه أو عن النجوم المشاركين في العمل، ويبدو واضحاً ان ديميت اذا وافقت على العمل ستؤدي دور المرأة سيئة السمعة والتي تدعى ماهبيكار.

وخلال وقت سابق تم اختيار النجمة ديميت أوزدمير لتقديم حفل جوائز "الفراشة الذهبية" التركي، وذلك بعد قيامها بهذا الأمر خلال العام السابق.

وعلى الصعيد العاطفي يشار بأن ديميت أوزدمير قد أثارت اشاعات انفصالها عن حبيبها، كما أثارت الجدل حول علاقتها بالنجم جان يامان الذي شاركها بطولة مسلسل الطائر المبكر.

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