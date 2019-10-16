شقيقة أمل كلوني في السجن.. فما جريمتها؟!

غرَّمت شرطة سينغافورا شقيقة المحامية البريطانية ذات الأصول اللبنانية "أمل علم الدين" بمبلغ مقداره ألفي دولار، ومنعتها من القيادة لمدة عامين، بعدما ضبطت تقود سيارتها تأثير الكحول عام 2013، لكن هذا لم يوقفا من فعل ذات الشيء في وقت سابق من هذا العام.

ضبط "تالا علم الدين" (47 عامًا) من جديد تقود سيارة زوجها دون موافقته تحت تأثير الكحول دون رخصة قيادة، حيث قبضت عليها الشرطة في حوالي الساعة 2:30 صباحًا في 14 مايو، ووجدت أن تركيز الكحول قد تجاوز الحد الذي يسمح لها بقيادة السيارة.

وقد حكم على "تالا" بالسجن لمدة ثلاثة أسابيع ودفع غرامة قدرها 1.5 ألف دولار ، كما ستحضر من امتلاك أو الحصول على جميع فئات رخص القيادة لمدة أربع سنوات عند إطلاق سراحها.

وأشارت المحامية "شاشي ناثان" أن موكلتها تتقبل حصولها على حظر أطول في مسألة القيادة، لأنها قررت عدم قيادة أي سيارة بعد الآن.

واعترفت "تالا"، الأم لأربعة أطفال، بأنها مُذنبة بشأن التهم الثلاث الموجهة لها والمؤلفة من؛ القيادة تحت تأثير الكحول، القيادة دون رخصة، واستخدام سيارة دون تغطية تأمينية، بالإضافة إلى تهمة رابعة وهي القيادة دون موافقة المالك.

ونظرًا لأنها ارتكبت ذات الفعل، فمن المحتمل أنه قد حكم عليها بالسجن لمدة تصل إلى عام وتغريمها ما بين ألف إلى 3 آلاف دولار.

يذكر أن "تالا"، التي تعيش في سنغافورة، هي الأخت الكبرى لأمل كلوني، زوجة الممثل الأمريكي جورج كلوني .

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