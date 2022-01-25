شقيقة مايكل جاكسون تسخر من محمد رمضان.. والأخير يرد!

ينتهز الفنان المصري محمد رمضان أي فرصة لإثارة الجدل حوله، فكما تفاعل مع مقاطع الفيديو الخاصة بشيوخ العراق، فقد قرر الرد على شقيقة النجم الراحل مايكل جاكسون!

شاركت شقيقة مايكل جاكسون، الفنانة لاتويا جاكسون، مقطع فيديو لمحمد رمضان لحظة وقوعه أرضًا أثناء سيره على خشبة المسرح لتسلم تكريم له ثم نهوظه من جديد على قدميه، وأرفقته بتعليق ساخر، جاء فيه: "المضي قدمًا في هذا الأسبوع يشبه هذا الفيديو".

وتفاعل متابعو لاتويا جاكسون مع مقطع الفيديو، فمنهم من سخر من الوقعة، ومنهم من أشاد بنهوض محمد رمضان على قدميه من جديد معتقدين أنه عارض أزياء وليس فنانًا معروفًا في الشرق الأوسط.

محمد رمضان يرد على شقيقة مايكل جاكسون



من جهته، ردَّ رمضان على سخرية لاتويا، ونشر الفيديو عبر حسابه وأرفقه بتعليق، جاء فيه: "ياريت تبلغوا أخت مايكل چاكسون ان الدرس من الڤيديو ده ان كل الناس ممكن تقع بس مش كل الناس بتعرف تقوم تاني".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع كلام رمضان، فكتب أحدهم: "الاسطوره رمضااان مش بيقع بالسااهل عشاان انتاا مصري ونجم كبير"، وأضاف آخر"صح كلامك لانك اسطوره بتوقع وتقوم".

وكتب أحدهم ساخرًا: "يسطا صباح الفل دي واخدة جرامي و انت مش تكتب لنفسك اغنية".

