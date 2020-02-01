شقيقة ميغان ماركل تفتح النار عليها مجددًا..."كانت ستصبح نادلة بدونوالدي" (صور)

لا تفوت سامانثا ماركل الفرصة للهجوم على شقيقتها، ميغان زوجة الأمير هاري، ودائمًا ما تحب تسليط الأضواء على نفسها بالهجوم على ميغان علنًا.

وفي فصل جديد من سلسلة هجومها، فتحت سامانثا النار على ميغان مرة أخرى، وهذه المرة تعلق الأمر بشأن علاقتها بوالدها.

فحسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شاركت سامنثا في لقاء على شبكة NewstalkZB في نيوزيلندا، وسرعان ما وجهت هجومها على ميغان بسبب انفصالها عن العائلة الملكية البريطانية، وقالت إن قراراها الصادم وما فعلته تسبب في احراج اسرتها، وخاصة والدها.

ادعت سامانثا أن ميغان تسببت في عيش والدها معاناة شديدة، كما قالت: "إنها لا تشعر بالندم بشأن ما سببته أفعالها من حزن وأسى لأسرتها. فبكل أمانة، لا اعتقد أنها أبدت أي اهتمام لعائلتنا وافراد العائلة الملكية".

وبالإضافة إلى ذلك، دعت سامانثا شقيقتها ميغان للاعتذار إلى والدها، توماس، وحيث قالت: "لقد منح والدي لميغان حياة رائعة ولا يجب عليه التذلل للتحدث معها. تبا لسمعتها، فهي بحاجة لأن تتصرف بنضج وتفعل ما هو صحيح".

وفتحت سامنثا النار على ميغان، وقالت: "بدون والدي كانت ستصبح نادلة..فهي مدينة بالاعتذار للكثيرين".

ليس هذا الهجوم الأول الذي توجه سامنثا ضد ميغان منذ انفصالها عن العائلة الملكية، حيث سبق واتهمت سامنثا شقيقتها بـ "التسبب في انهيار العائلة الملكية وافساد العلاقة بين هاري ويليام"، كما وصفتها بالـ "أنانية" والـ "منافقة".

ولا يأتي الهجوم على ميغان من قِبل شقيقتها فقط، فحتى والدها لم يفوت فرصة سوى واستغلها لانتقادها علنًا، وخاصة منذ تخليها وهاري عن الحياة الملكية، ففي وقت سابق من هذا الشهر، اتهم ميغان بتدمير العائلة الملكية كما قال "ميغان وهاري حولا القصر الملكي إلى متجر"، فضلا عن قوله عن ميغان: "إنها ليست ابنتي التي ربيتها".

وبالإضافة إلى الانتقادات والهجوم المستمر، يحرص توماس على نشر صور ومقاطع فيديو لم تُر من قبل من طفولة وفترة مراهقة ميغان، لمواصلة اثارة الجدل، كما انه يعمل حاليًا على فيلم وثائقي يتناول فيه فصول من حياة ميغان.

هذا ويجدر بالذكر أنه منذ زواجها من الأمير هاري، وحتى قبل حفل زفافها الملكي، وشهدت علاقة ميغان بوالدها وشقيقها توترات كثيرة، خاصة ان والدها تخلى عن حضور الزفاف في اللحظات الأخيرة وادعى انه عانى من نوبة قلبية، وغيره من كواليس الهجوم الذي تتعرض له من قِبل والدها وشقيقتها، بينما تحصل على الدعم من والدتها "دوريا".

ويأتي أحدث هجوم بعد اتخذا ميغان وهاري قرار الانفصال عن العائلة الملكية واختيار الاستقلال بعيدًا عن الأضواء وتقسيم وقتهما بين الولايات المتحدة وكندا وبناء حياة جديدة مع طفلهما "آرتشي".

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