شون مينديز يعلن عن مشروعٍ جديد خاص بالشباب

أعلن نجم البوب "شون دينديز" عن إحداث أكبر تغيير في حياته المهنية، إذ سيشرع لتغيير العالم نحو الأفضل.

نشر شون أمس الأربعاء رسالة على إنستغرام يخبر فيها متابعيه بأنه سيُنشيء مؤسسة باسمه لإيجاد الحلول لبعض المشكلات في العالم، بدءاً من التغير المناخي.

وتضمّن المنشور خطابه للشباب بقوله: "أنتم الاشخاص لديكم القدرة على تغيير العالم نحو الأفضل، فأردتُ أن أجد طريقة للمشكلات التي تهتمون بها ولمساعدتكم على جعل أصواتكم مسموعة"، وأضاف: "جيلنا لديه القدرة على تغيير مستقبل كوكبنا ومساعدة الأجيال القادمة أيضاً لإحداث هذا التغيير".

كما نشر أيضاً مقطع فيديو أمس الأربعاء، يتحدّث فيه مع جمهوره حول التمسك بشبابهم ولا يعني العمر بذلك، فقال: "عندما أقول كلمة شباب أنا لا أتحدث عن عمرك بل عن الشعور بالحرية والسعادة"، وتابع: "الأمر متروك لنا لنقف على أرضنا ونقول بغض النظر عما يحدث، لن يؤخذ شبابنا بعيداً عنا".

ويُظهر موقع المؤسسة المنظمات المشاركة التي تهدف إلى التحكم في المناخ والأسلحة والصحة النفسية والعقلية والجسدية والتعليم بالإضافة إلى المزيد، وقد جمعت المؤسسة مليون دولار من الحملات التي تقوم بها، كما سيكون الشعر الأساسي فيها "إلهام، تمكين، فعل".

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