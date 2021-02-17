شون مينديز ينشر صورة مثيرة للجدل برفقة حبيبته.. "أقبل قدمك لأني أحبك"!

دائمًا ما يثير الثنائي الأشهر في هوليوود النجم الشاب "شون مينديز" وحبيبته المغنية الأمريكية "كاميلا كابيو" الجدل بصورهما على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نشرا سابقًا مقطع فيديو وهما يتبادلان القبل بطريقة غريبة وصفها البعض بالمقززة؟

ومؤخرًا، صدم محبو "شو منيديز" بصورته الأخيرة التي نشرها عبر حسابه على موقع "إنستغرام" والتي يظهر بها يقبل قدم حبيبته بمناسبة يوم الحب، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "أقبل قدمك لانني أحبك."



وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى مشيد بهذه الحركة معتبرين إياها إشارة حب واحترام، واعتبرها البعض بغير اللائقة.

وعلَّق أحد المتابعين ساخرًا: "حسنًا، أنا أرى أنه من محبي الأقدام، لذلك لما لا تدخل موقعنا المخصص بصور الأقدام".

وكتب آخر: "شون مينديز يقبل قدن كاميلا، بينما أنا لم أج شفاه لأقبلها حتى الآن".

وحصدت الصورة منذ نشرها أكثر من 5 ملايين إعجاب وآلاف التعليقات.