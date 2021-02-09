شيلين وودلي تعلن خطوبتها.. وهذه المرة من لاعب كرة قدم!

أعلن رسميًا نبأ خطوبة الممثلة الأمريكية "شيلين وودلي" ولاعب كرة القدم " آرون رودجرز".

بعد يومين من إعلان لاعب الوسط في فريق "غرين باي باكرز"خبر خطوبته، أكد مصدر أن العروس هي "شيلين وودلي"، وقال: "إنهم سعداء جدًا معًا.. وليس مستغربًا تقدمه لطلب يدها بهذه السرعة، فعندما تعلم فأنت تعلم وحسب، أليس كذلك؟"

وقد أعلن "آرون رودجرز" الأنباء أثناء ظهوره في الحدث الافتراضي لحفل NFL Honors في 6 فبراير من أجل استلام جائزة أفضل لاعب لاتحاد كرة القدم الأميركي، وقال: "إنه لشرف لي أن أفوز بهذه الجائزة للمرة الثالثة. كان عام 2020 بالتأكيد عامًا جنونيًا مليئًا بالكثير من التغيرات والتطور، وبعض اللحظات الرائعة التي لا تُنسى."

وتابع: "180 يومًا متتاليًا من قص شعر أنفي، واللعب بوجود عدد قليل من المعجبين"، قبل أن يكشف النبأ الكبير بصوت عالٍ "خطوبتي".

قبل أيام قليلة من حدث NFL Honors، أكدت مصادر متعددة لموقع PEOPLE أن "رودجرز" (37 عامًا) كان يواعد "وودلي" (29 عامًا) .

وفي شهر سبتمبر، أثناء ظهوره في برنامج Pat McAfee Show، تحدث لاعب كرة القدم عن "حبه الجديد والمتزايد للحياة"، وصرح قائلًا: "لقد اتخذت قرارات وتغييرات وعادات وضعتني في مكان أفضل بكثير وهناك الكثير من الأشياء التي اجتمعت في حياتي خلال الأشهر القليلة الماضية والتي كانت ممتعة حقًا.. لهذا السبب أستمتع كثيرًا وبدأ الأمر مع الحب، ثم تحيط نفسك بأشخاص تستمتع برفقتهم حقًا."

يذكر أن اسم "وودلي" ارتبط بلاعب الرجبي "بن فولافولا"، وأكدت علاقتهما في يناير 2018، لكنها صرَّحت خلال مقابلة في صحيفة "نيويورك تايمز" عام 2020 أنها انفصلت عنه.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: