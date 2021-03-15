صدمة بعد خسارة فرقة BTS في حفل غرامي.. شاهد الفيديو!

أصيب معجبو الفرقة الكورية BTS بخيبة أمل بعدما لم ننمكن فرقتهم من نيل أي جائزة في حفل توزيع جوائز غرامي 2021.

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي منظمي حفل الغرامي والقائمين على توزبع الجوائز مُتهمين إياهم بقصر النظر والتمييز، وذلك بعد فوز النجمتين العالمتين آريانا غراندي وليدي غاغا بجائزة أفضل ثنائي/ فرقة غنائية عن تعاونهما المشترك Rain on Me .

وغرَّد أحدهم عبر حسابه على موقع "تويتر": "بقدر محبتي لاريانا و ليدي غاغا إلا أن هذه الجائزة كانت يجب أنت تكون من نصيب "بي تي اس" كما يعلم الجميع، هم يستحقونها أكثر بكثير وما حصل سيئ للغاية".

وعلَّق آخر: "من قال أن BTS خسرت الغرامي، بل الغرامي هي من خسرتهم".

وبدا واضحًا الصدمة على ملامح الفرقة المكونة من سبع أعضاء هم: جين، وشوقا، وجايهوب، وآر إم، وجيمين، وڤي، وجونقكوك، عن إعلان اسم الفائز بالجائزة.

كما بدا واضحًا استياء رواد مواقع التواصل بعدما انخفضت مشاهدات الحفل من 1.2 مليون مشاهد إلى 400 ألف مشاهد فقط بعد خسارتهم.

وعلى الرغم من عدم نيل الفرقة الكورية الجنوبية أية جوائز على الرغم من ترشحهم، إلا أنهم تركوا بصمة مميزة في الحفل بأداء رائع للغاية.