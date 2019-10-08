صور: جيفري مورغان يتزوَّج حبيبته بعد 10 أعوام على علاقتهما.. "أكثر الرجال حظًا في العالم"!

بعد ما يقرب العشر أعوام على علاقتهما، عقد النجم الأمريكي "جيفري دين مورغان" قرانه على حبيبته الممثلة والمخرجة الأمريكية "هيلاري بورتون" في حفل زفاف حميمي وسري بتاريخ 5 أكتوبر.
شارك "جيفري" متابعيه عبر موقع "إنستغرام" صورة جميلة باللونين الأبيض والأسود تجمعه بزوجته الحسناء يقفان على سطوح إحدى المباني، وكتب: "أوَّد التعبير بالكلمات، لكنها نفذت مني.. أحبك، وشكرًا لأنك جعلتيني أكثر الرجال حظًا في العالم".
كما نشر صورة عفوية تجمعه بزوجته وطفليهما، وكشف أن النجمين الأمريكين "نورمان ريديس" و "جنسن اكلس" قدما عروضًا غنائية في الحفل، وشكر عائلته وأصدقائه لمشاركته الحدث المهم، وكتب: "أشكر عائلتي وأصدقائي، كان بلا شك أفضل يوم في حياتي.. اللعنة، لم أكن أعتقد أنه سيكون مثاليًا لهذه الدرجة وأكثر."
من جهة أخرى، نشرت " هيلاري بورتون" صورة حميمية لها ولزوجها الوسيم وهما على شفير تبادل القبل أمام واجهة إحدى المباني كما في الأفلام الكلاسيكية مُستعرضةً فستانها الأبيض الذي جاء تصميمه على شكل حورية بحر.
Ok. A few words... It was an intimate ceremony... performed by @jensenackles and @bigbaldhead with our kids at our sides... and the party of the century afterwards... thank you to all our friends and family. It was, without a doubt... the best day of our lives. Ever ever. Just never knew that it could be so damn perfect. It was. And more. Xxxxjd
وأرفقت "هيلاري" الصورة بتعليق، جاء فيه: " كانت عطلة نهاية الأسبوع الماضية هي الأفضل في حياتي كلها.. هناك العشرات من عبارات الشكر التي أوَّد أقولها.. لذا تحملوني خلال الأسبوع القادم الذي سأعبر فيه عن سعادتي بالأفراد الرائعين الذين منحونا هذه اللحظات الجميلة ..ولكن قبل أن نفعل أي شيء من هذا القبيل، أود فقط أنا وجيف الكشف عن خبر زواجنا بشكل حقيقي".
وتابعت: "لقد عشنا كزوج وزوجة منذ عقد من الزمان. لقد بنينا عائلة ومزرعة ووجدنا مجتمعنا.. ولسنوات، زعمت تقارير أننا عقدنا قرانننا في عام 2014 أو 2015 وأنني كنت متزوجة ومطلقة من قبل، كل هذا غير صحيح."
وأوضحت أنهما لم يحاولا نفي الأخبار أو تأكيدها؛ لأنهما يدركان حقيقتهما وشعرا من السخف تصحيح أي شيء، وتابعت: "منذ اللحظة التي قابلت فيها جيفري دين مورغان، اعتبرته زوجي، وعشنا ذلك لأكثر من عشر سنوات."
وختمت: "أحبك جيفري، أحب مجموعتنا الحميمة من الأصدقاء والعائلة الذين انضموا إلينا، وأحب أولئك المحبين الذين قدموا لنا الدعم على مر السنين...إذن أجل. أنا السيدة مورغان."
This past weekend was the best of my entire life. There are dozens of thank yous I need to make. So bear with me over the next week as I gush over the amazing group of people who gave us this beautiful moment. But before we do any of that, Jeff and I just want to put it out there that WE GOT MARRIED! For real. We’ve lived as husband and wife for a decade. We’ve built a family, and a farm and found our community. For years, publications have reported that we got married in 2014 or 2015 and that I’ve been married and divorced before. All untrue. But WE knew our truth. So it felt silly to try and correct anything. Here’s the God’s honest fact: From the moment I met @jeffreydeanmorgan , he was my husband. Rather than make vows right out of the gate, we lived them. For over ten years. The good times and the bad. Standing up there with our children at our sides - celebrating all that has been - was bliss. I love you Jeffrey. I love our intimate group of friends and family who joined us. I love the various circles of loved ones who have supported us over the years. It was private and magical and everything I dreamed. So yeah. I’m Mrs. Morgan. 10.5.19
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