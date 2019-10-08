صور: جيفري مورغان يتزوَّج حبيبته بعد 10 أعوام على علاقتهما.. "أكثر الرجال حظًا في العالم"!

بعد ما يقرب العشر أعوام على علاقتهما، عقد النجم الأمريكي "جيفري دين مورغان" قرانه على حبيبته الممثلة والمخرجة الأمريكية "هيلاري بورتون" في حفل زفاف حميمي وسري بتاريخ 5 أكتوبر.

شارك "جيفري" متابعيه عبر موقع "إنستغرام" صورة جميلة باللونين الأبيض والأسود تجمعه بزوجته الحسناء يقفان على سطوح إحدى المباني، وكتب: "أوَّد التعبير بالكلمات، لكنها نفذت مني.. أحبك، وشكرًا لأنك جعلتيني أكثر الرجال حظًا في العالم".

كما نشر صورة عفوية تجمعه بزوجته وطفليهما، وكشف أن النجمين الأمريكين "نورمان ريديس" و "جنسن اكلس" قدما عروضًا غنائية في الحفل، وشكر عائلته وأصدقائه لمشاركته الحدث المهم، وكتب: "أشكر عائلتي وأصدقائي، كان بلا شك أفضل يوم في حياتي.. اللعنة، لم أكن أعتقد أنه سيكون مثاليًا لهذه الدرجة وأكثر."

من جهة أخرى، نشرت " هيلاري بورتون" صورة حميمية لها ولزوجها الوسيم وهما على شفير تبادل القبل أمام واجهة إحدى المباني كما في الأفلام الكلاسيكية مُستعرضةً فستانها الأبيض الذي جاء تصميمه على شكل حورية بحر.

وأرفقت "هيلاري" الصورة بتعليق، جاء فيه: " كانت عطلة نهاية الأسبوع الماضية هي الأفضل في حياتي كلها.. هناك العشرات من عبارات الشكر التي أوَّد أقولها.. لذا تحملوني خلال الأسبوع القادم الذي سأعبر فيه عن سعادتي بالأفراد الرائعين الذين منحونا هذه اللحظات الجميلة ..ولكن قبل أن نفعل أي شيء من هذا القبيل، أود فقط أنا وجيف الكشف عن خبر زواجنا بشكل حقيقي".

وتابعت: "لقد عشنا كزوج وزوجة منذ عقد من الزمان. لقد بنينا عائلة ومزرعة ووجدنا مجتمعنا.. ولسنوات، زعمت تقارير أننا عقدنا قرانننا في عام 2014 أو 2015 وأنني كنت متزوجة ومطلقة من قبل، كل هذا غير صحيح."

وأوضحت أنهما لم يحاولا نفي الأخبار أو تأكيدها؛ لأنهما يدركان حقيقتهما وشعرا من السخف تصحيح أي شيء، وتابعت: "منذ اللحظة التي قابلت فيها جيفري دين مورغان، اعتبرته زوجي، وعشنا ذلك لأكثر من عشر سنوات."

وختمت: "أحبك جيفري، أحب مجموعتنا الحميمة من الأصدقاء والعائلة الذين انضموا إلينا، وأحب أولئك المحبين الذين قدموا لنا الدعم على مر السنين...إذن أجل. أنا السيدة مورغان."

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