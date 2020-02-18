صور: شارون أوزبورن كما لم ترها منذ 18 عامًا.. الأبيض بدل الأحمر!

مرَّت مقدمة البرامج الأمريكية "شارون أوزبورن" بعقبات كثيرة خلال السنوات الأخيرة الماضية عقب إسدال الستار عن مرض زوجها "أوزي أوزبورن" الذي يعاني من داء باركنسون، لكن هذا لا يعني التخلي عن حياتها ورفاهيتها الشخصية.

قررت "شارون أوزبورن" (67 عامًا) التخلي عن لون شعرها الأحمر الناري الذي اشتهرت به لسنوات طويلة، لتتحوَّل إلى اللون الرمادي الذي يناسب عمرها.







نشر خبير الشعر "جاك مارتن" صورتين ل"شارون" قبل وبعد صباغة شعرها، وعلَّق: "شارون تمتلك شعر أبيض بالكامل، وكانت تصبغه بالأحمر مرة كل أسبوع على مدار الـ18 عامًا، وأوضحت لي أنها رغبت بإجراء هذا التغيير منذ زمن طويل، لكن في كل مرة تحاول ذلك ينتهي بكارثة".

وتابع: "سئمت شارون من صباغة شعرها مرة واحدة في الأسبوع، وكانت مضطرة إلى ذلك بسبب عملها اليومي في برنامجها التلفزيوني The Talk CBS".

وأوضح: "لم أعد شارين شيئًا، لكن أخبرتها أنني سأبذل قصارى جهدي، لقد استغرق الأمر مني ما مجموعه 8 ساعات من البداية وحتى النهاية لتحويل شعرها إلى الأشقر البلاتيني كي لا تضطر لصباغة شعرها مرة كل أسبوع".

ويجدر الإشارة إلى أن "جاك" كان المسؤول عن إطلالة النجمة "جين فوندا" في حفل توزيع جوائز الأوسكار، إذ صدمت الجميع بلون شعرها الرمادي.

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