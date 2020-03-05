صور قديمة تفضح اعتداء آمبر هيرد جسديًا على حبيبها السابقً.. وجوني ديب مظلوم!

انتشرت صور قديمة تجمع رجل الأعمال "إيلون مسك" والممثلة الأمريكية "آمبر هيرد"، وأثارت الشكوك حول إساءة الأخيرة معاملة حبيبها السابق والاعتداء عليه جسديًا أثناء فترة علاقتهما، بذات الطريقة التي عاملت بها زوجها السابق النجم العالمي "جوني ديب".

تُظهر الصور المكتشفة مؤسس شركة "تسلا" مُصابًا بكدمات وجروع ناحية عينه اليمنى أثناء نزهة أجراها برفقة "هيرد"، حيث كانا الثنائي ممسكين يد بعضهما البعض، وفي حين كان "مسك" مبتسمًا بدا على "هيرد" التعاسة.

وادعى مصدر أن إمساكهما يد بعضهما البعض مجرد تظاهر لا أكثر ولا أقل؛ حيث التقطت الصور بعد انفصالها وقبل تصدر الخبر عناوين الصحف العالمية.

وبحسب ما ورد، أوضح "إيلون مسك" أن انفصاله عن "هيرد" يعود لسلوكها المتلاعب والأناني، كما سمع عنها بعض الأشياء السلبية التي لم يتمكن من استيعابها.

وبالعودة إلى الكدمات على وجه "مسك"، أشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن ذلك يعزز الفكرة الدائرة حول السلوك العنيف لـ"هيرد"، حيث يعتقدون أنها ضربته أثناء نوبة غضب بعد انفصالها عنه، حيث تتشابه الكدمات بتلك التي على وجه "جوني ديب".

ويذكر أن علاقة "ميك" و"هيرد" استمرت لأقل من عام، بعدما طلبت الأخيرة الطلاق من "جوني ديب".

وانتشرت هذه الصور بعد الكشف عن تسجيلات صوتية جديدة اعترفت فيها "آمبر" فيها بفقدان أعصابها وضرب زوجها السابق جوني ديب، فاعترفت أمبر بالصوت: "قمت بضرب جوني ديب وإلقاء القدر والأواني والمزهريات عليه".