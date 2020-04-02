صوفي تيرنر تسخر من زوجها جو جوناس.. وتصفه بـ "المريض النفسي"

تستمتع الممثلة "صوفي تيرنر" بأجواء الحجر الصحي المنزلي برفقة زوجها المغني جو جوناس وسط تفشي فيروس كورونا.

ونشرت النجمة البالغة من العمر 24 عاماً مقطع فيديو من مقابلتها مع Conan O’Brien عن بعد حيث سخرت من اختيار زوجها للملابس المنزلية أثناء وجودهما في المنزل.

وفي حين تختار صوفي الملابس المريحة المتمثلة بالملابس الرياضية إلا أنها كشفت عن صدمتها من زوجها البالغ من العمر 30 عاماً الذي يختار ارتداء الجينز طوال الوقت في المنزل، حيث أنها وصفته بأنه "مريض نفسي".

وظهرت صوفيا في مقطع الفيديو وهي ترتدي بلوزة خضراء من الصوف بينما كانت تدافع عن مظهرها الغير رسمي فقالت: "ليس عليك ارتداء ملابسك الرسمية، فأنا ارتدي بنطالي في عملي أو في حفلة".

واعترفت صوفيا بأنها لم تكتشف هذا الشيء في جو إلا أثناء الحجر الصحي فقالت: "هذا الشيء لم يكن يلفت انتباهي إلا منذ العزل"، وتابعت قولها: "لكني رأيت أنها مثل بعض التعليقات على الأنترنت فإذا كنت ترتدي بنطال جينز في المنزل فأنت مريض نفسي، وجو يفعل ذلك".

وخلال المقابلة صرّحت صوفيا بانها مستمتعة بالحجر المنزلي برفقة زوجها جو جوناس حيث قالت: "أنا انطوائية ومنزلية فإذا بقيت في منزلي طوال اليوم فهذا أمر رائع بالنسبة لي".

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