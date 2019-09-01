صوفيا فيرغارا تتجاهل انتقاد الناس وتخرج متألقة لتناول العشاء

أغضبت النجمة "صوفيا فيرغارا" متابعينها البالغ عددهم 35 مليوناً عبر حسابها الخاص على إنستغرام، وذلك بعد نشرها صورةً لها وهي على متن طائرة خاصة يوم الجمعة الماضي.

وشاركت صوفيا المقطع وهي على متن الطائرة وقد أنهت إجازتها العائلية في منطقة الكاريبي مبكراً هرباً من إعصار دوريان، حيث علّقت على الصورة: "وداعاً وداعاً دوريان"، مما أثار غضب الناس الذين اعتبروها سخريةً من الإعصار وما سيخلفه من أضرار.

وتجاهلاً لردات فعل متابعينها العنيفة حول منشورها، شوهدت صوفيا وهي تتناول العشاء في مطعم Il Pastaio الإيطالي الراقي في بيفرلي هيلز برفقة عائلتها وأصدقائها.

وظهرت صوفيا وهي ترتدي توب أبيض بقصة الأوف شولدر، نسّقته مع تنورة ذات خصر عالي ومزيّنه بزخرفات شفافة وفتحات جانبية كبيرة مطابقة لونها للتوب.

ولإتمام أناقة إطلالتها انتعلت صندل من القش مفتوح باللون البيج مع حقيبة يد من نفس اللون، وعلى صعيد تسريحة الشعر اعتمدت الشكل المنسدل.

ويشار إلى أن صوفيا حققت نجاحاً باهراً بسبب مسلسلها الكوميدي Modern Family، حيث قدّرت أرباحها بـ 44,1 مليون دولار عام 2019.

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