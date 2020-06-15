طبيبة أسنان غوينيث بالترو ساعدتها على الانفصال.. "آلامنا سنمررها لأطفالنا"

البعض يلجأ إلى الأطباء النفسيين لمساعدتهم في التغلب على مشاعرهم السلبية والألم الذي يعتصرهم عقب انفصالهم عن شركاء حياتهم، إلَّا أن النجمة الأمريكية "غوينيث بالترو" لجأت لطبيبة الأسنان لسحبها من الدمار الذي عانته بعد طلاقها من زوجها المغني الشهير "كريس مارتن".

تحدَّثت الممثلة الهوليوودية حول الطريقة الاستثنائية التي اتبعتها للتغلب على مرحلة طلاقها الصعبة بعد مرور ما يقارب الـ13 عامًا على زواجها وإنجابهما طفلين هما "آبل" و"موسى".

وأوضحت "غوينيث بالترو" أن طبيبة أسنانها "شيري سامي" هي من ساعدتها في التغلب على انفصالها ومساعدتها على معرفة كيفية التعامل مع أطفالها.





وقررت "بالترو" لم شملها بـ"شيري"، أخصائية في طب أسنان الأطفال وتقويم الأسنان ، في مقابلة لصالح موقعها الحياتي Goop، وقالت إن لم شملهما من أجل مساعدتهما على اكتساب فهم أعمق لطب الأسنان الشامل والعناصر المختلفة التي يمكن أن توفر الشفاء.

وأوضحت "بالترو"، المتزوجة من براد فاتشوك، أنه دون الشفاء من جراحنا فسنمرر ذلك إلى أطفالنا، حيث تعتقد أن هذا ما يقصدونه في الكتاب المقدس عندما يتحدثون عن خطايا الأب.



وتابعت: "هل تعلم أنه يشبه نقاط ضعفنا التي ننقلها من جيل إلى جيل، فحينما لا يكون هنالك تحول في الوعي، أو الشفاء لأمورنا الشخصية، فالأمر أشبه بنقلنا إياها لأطفالنا بلا وعي."

وأخبرت "بالترو" طبيبة الأسنان "أتذكر المرة الأولى التي أتيت فيها لرؤيتك برفقة آبل وموسى، يا إلهي كان ذلك منذ وقت طويل.. أتذكر أنني سأتحدث معك في مكتبك وجلست معك وكنت تسألني كل هذه الأسئلة حول، كما تعلمين، عن صدمتي العاطفية وزواجي الذي كان يمر بوقت عصيب حقًا".

يُعرف غوينيث وكريس بكونهما أكثر الثنائيات المنفصلة ودًا في عالم هوليوود، ويجتمعان بانتظام مع أطفالهما.