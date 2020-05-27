طبيب يفضح هايلي بالدوين ويكشف خضوعها لعمليات تجميلية.. وهذا الفيديو أكبر دليل!

ادعت عارضة الأزياء الأمريكية "هايلي بالدوين" اأنها لم تخضع لأي عملية تجميلية لتغيير شكلها، كما هددَّت جراح تجميلي من بيفرلي هيلز ادعى إجرائها لتغييرات في وجهها عبر حسابه على تطبيق "تيك توك".

خلال الأسبوع الماضي، أشار الدكتور "دانيل باريت" أن "هايلي بالدوين" خضعت لعمليات تجميلية عديدة من بينها عملية تجميلية لأنفها، ونشر صورتين للعارضة قبل وبعد مُظهرًا تغيُّر بسيط في شكلها.

في الفيديو، يقارن الطبيب صورة لـ"هايلي" تعود لعام 2011 وبين جلسة تصوير أجرتها عام 2016، وبدا واضحًا تغيُّر شكل أنفها وعظام الحنك، بالإضافة إلى امتلاء شفتيها.

وقرر الفريق القانوني للمغني الكندي "جاستن بيبر" وزوجته "هايلي" الهجوم على الطبيب وطلبوا منه إزالة الفيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي والتراجع عن كلامه المضلل؛ لأن مقطع الفيديو خاصته ينتهك عدة أمور بما في ذلك ؛ التحريف، التشهير، انتهاك حقوق الدعاية، وانتهاك حقوق النشر والعلامة التجارية.

كما ادعى "بيبر" أن "باريت" مذنب لانتهاكه حقوق الملكية لكلمات أغنيته Sorry حين استخدامها في مقطع الفيديو خاصته على تطبيق "تيك توك".

من جهة أخرى، لا يعتقد "باريت" أن تعليقاته تحط من قدر العارضة أو تقلل من شأنها، ويرى أن رد فعل "هايلي" جنوني لمحاولتها اتخاذ إجراءات قانونية بحقه، فهو يرى ما يفعله في الحقيقة مجرد طريقة تثقيفية كما أنه مستعد لمواجهة العواقب.



