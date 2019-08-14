طرح أول فيديو ترويجي لفيلم Little Women.. وهذا موعد عرضه (فيديو)

طرح أول فيديو ترويجي لفيلم Little Women المقتبس عن رواية كلاسيكية تحمل ذات العنوان للكاتبة والروائية الأمريكية "لويزا ماي ألكوت"، ما منحنا نظرة خاطفة للأحداث الشيقة التي ينظرها عشاق الرواية العالمية.

يعتبر الفيلم النسخة المصوَّرة الثامنة للرواية التي تدور أحداثها في ستينات القرن التاسع عشر في أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية، إذ يروي قصة نضوج أربع شقيقات هن "جو"، التي تلعب دورها النجمة "سيرشا رونان"، و"ميج"، التي تجسد دورها "إيما واتسون"، و"إيمي"، التي تلعب دورها "فلورنس بوغ"، و"بيث"، التي تجسد دورها "إليزا سكانلين".

بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي الممثل الأمريكي "تيموني تشالاماي" شخصية ابن الجيران "لوري"، وستنضم أسطورة التمثيل "ميريل ستريب" إلى طاقم العمل بدور العمة "مارش".

يجدر الإشارة إلى أن الممثلة والمخرجة الكندية "سارة بولي" كانت قد عُيِّنَت لإخراج الفيلم عام 2016، لكن استبدلت بالممثلة الأمريكية "جريتا جيروج"، كما استبدلت الممثلة الأمريكية "إيما ستون" بالممثلة البريطانية "إيما واتسون" لتأدية دور "ميج" بسبب جدول اعمالها المزدحم.

من المقرر عرض الفيلم في الولايات المتحدة خلال أيام عيد الميلاد، بينما في المملكة المتحدة خلال يوم الصناديق.

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