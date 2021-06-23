طرح الفيديو الدعائي لفيلم "هاري وميغان: الهروب من القصر"

تحولت لحظة خروج دوقة ساسكس ميغان ماركل والأمير هاري من العائلة المالكة البريطانية، التي أحدثت موجة من الصدمة في العالم، إلى فيلم سيعرض على شاشة السينما.

أخيرًا وبعد طول انتظار، أصدر الفيديو الدعائي لللفيلم التلفزيوني المثير للجدل بعنوان " Harry & Meghan: Escaping the Palace"، حيث يظهر الممثل جوردان دين، الذي يجسد دور الأمير هاري، والممثلة سيدني مورتون، التي تلعب دور ميغان ماركل" يناقشان تدخل الصحافة في حياتهما.

تقول شخصية هاري في المقطع: "أراكِ حرفيًا تُطاردين حتى الموت وأنا عاجز عن إيقاف ذلك".

لترد ميغان: "أنا شخص قوي وباستطاعتي إصلاح الأمور".

أما بالنسبة لشعار الفيلم، فهو: "يكشف فيلم "Harry & Meghan: Escaping the Palace" حقيقة ما حدث داخل القصر الذي دفع هاري وميغان لترك كل شيء وراءهما من أجل صنع مستقبل لهما ولابنهما آرتشي".

ويضيف "وسيكشف أيضًا عن الخلافات العائلية الخاصة بين ويل وهاري، وكيت وميغان، وهاري مع ويل وتشارلز ، والتي أدَّت إلى الانفصال النهائي عن العلاقات الملكية".

هذا هو الفيلم الثالث من إنتاج Lifetime الذي يطوق حياة هاري وميغان، حيث تم إصدار أول فيلم في عام 2018 بعنوان Harry & Meghan، وفيلم عام 2019 بعنوان Harry & Meghan: Becoming Royal.