طرح تريلر فيلم Spies in Disguise.. ويل سميث يتحوَّل من عميل سري إلى حمامة!

طرحت شركة الأفلام العالمية 20th century Fox الفيديو الدعائي لأحدث أفلامها "Spies in Disguise" من بطولة النجم الأمريكي "ويل سميث" و"توم هولاند" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب".

يتتبع فيلم الأنيميشن أحداث مشوقة وحماسية تبدأ باتحاد أفضل عميل سري "لانس ستيرلينغ"، الذي يؤدي صوته "ويل سميث"، والعالم ومخترع الأدوات "والتر بيكيت"، الذي يؤدي صوته "هولاند"، حيث يجتمعان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العالم ومحاربة الأشرار بكل ما أوتيا من قوة، على الرغم من الفوضى التي أعقبت ذلك عندما أقدم المخترع على تحويل "لانس" إى طائر.".

ويشارك في الفيلم ، الذي اقتبست قصَّته من فيلم "Pigeon: Impossible"، ممثلون عالميون أمثال "بن مندلسون"، "كارين جيلان"، "رشيدة جونز"، والدي جي "خالد"، بالإضافة إلى "ماسي أوكا"، كما أشرف على إخراج الفيلم "توي كوان".

ومن المقرر عرض الفيلم بتاريخ 25 ديسمبر المقبل.

والجدير ذكره أن الفيلم يعتبر ثاني فيلم رسوم متحركة يشارك به "ويل سميث"، فقد كانت أولى تجاربه قبل 15 عامًا في فيلم "Shark Tale" من إنتاج 2004.