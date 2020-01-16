طلاقها ليس السبب .. الكشف عن سبب خسارة آديل وزنها بهذه الطريقة المذهلة

كشف مصدر مقرب من آديل أنها فقدت حوالي 45 كيلوغرامًا من وزنها؛ لأنها أرادت أن تكون أمًا أكثر صحة من ذي قبل لابنها البالغ من العمر سبع سنوات، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يُعتقد أن آديل البالغة من العمر 31 عامًا قد غيرت جسدها بعد تغيير شامل للوجبات الغذائية لأنها أرادت أن تكون مصدر إلهام للقيام بذلك لابنها الصغير أنجيلو.

وقال المصدر لمجلة "بيبول" البريطانية: "لقد وصلت إلى النقطة التي لم تشعر فيها بالرضا، لقد أدركت أنه يجب عليها تغيير شيء ما، لأنها تريد أن تكون أكثر صحة".

وأضاف: "كان تركيزها بالكامل خلال رحلة تخفيف الوزن يدور حول كيفية كونها أكثر صحة وكيفية علاج جسدها بشكل أفضل، لم يكن أبدًا عن فقدان الوزن فحسب".

وكان قد تردد أيضًا أن السبب وراء فقدان آديل لوزنها هو طلاقها من زوجها رجل الأعمال، سيمون كونيكي، بعد إعلان انفصالهما أبريل الماضي.

وأبهرت المغنية جمهورها في جميع أنحاء العالم بفقدان الوزن الهائل الذي كشفت عنه لأول مرة في أواخر العام الماضي وعرضته أيضًا خلال ظهورها العام عدة مرات، وآخرها خلال عطلة مع النجم هاري ستايلز في يناير.

ومنذ عدة أيام، كشفت المدربة الشخصية لآديل السبب وراء المظهر الجديد للنجمة، مشيرة إلى أنه يعود إلى نظامها الغذائي لأنها "لا تحب ممارسة الرياضة".

وتردد إن أديل فقدت وزنها بمساعدة "ساحرة الجسم البرازيلي" التي تقيم لوس أنجلوس، كاميلا جوديس، والتي ساعدتها على تحقيق وزنًا تحسد عليه.

وبالرغم من أن كاميلا تستخدم "مجموعة متنوعة من تمارين بيلاتيس وتمارين القوة الأساسية، إلا أنها لم تستعين بذلك في نظامها مع آديل.

ووفقًا للتقارير السابقة، فقدت أديل وزنها بمساعدة مدرب اللياقة البدنية جو ويكس، المعروف أيضا باسم The Body Coach ، والمدرب الشهير دالتون وونغ ، الذي عمل مع أمثال جنيفر لورانس، وأفادت "ذا صن" بأن النجمة تمارس تمرينات "عالية الكثافة" في المنزل باستخدام مقاطع فيديو من المدربين.

كما تردد أن تحول النجمة الكبير كلن نتيجة لنظام "بيلاتيس" باستخدام الأوزان في صالة الألعاب الرياضية وخفض السكر، وكذلك اتباع حمية Sirtfood، التي تركز على الأطعمة النباتية، مثل اللفت والحنطة السوداء - والتي تساعد على سد الشهية.



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