عائلة بيكهام تتمتع برحلة بحرية مثيرة.. لماذا غابت حبيبة بروكلين؟

استمتعت عائلة لاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام بقضاء يوم على يخت النجم "إلتون جون" الفاخر في جنوب فرنسا، أمس الأحد.

وكانت العائلة مثالية في كل لحظة خلال العطلة، حيث شوهد ديفيد بيكهام وهو يقترب من زوجته فكتوريا ويقبّلها، ويداعب وجهها بكل لطف ورومانسية.

أما في لقطة أخرى فقد أمسك بيد طفلته هاربر، وقفز من على حافة اليخت للسباحة في البحر، كما تناول أفراد العائلة المثلجات.

بدا ديفيد في حالة معنوية عالية وهو يضحك ويلاعب عائلته، بينما كان يرتدي شورت سباحة أسود فقط، مظهراً للوشوم على جسده، أما زوجته فكتوريا فرائحة الأناقة كانت تفوح منها كعادتها وهي ترتدي فستانًا أبيض فضفاضًا، نسّقته مع صندل مفتوح.

ووسط مزاعم الانفصال عن حبيبته هاتا، شارك بروكلين عائلته عطلتهم السعيدة، حتى أنه كان يستمتع بوقته مع والده، لم ولم يتم رصد الحبيبين معاً منذ فترة طويلة، كما أن هاتا لم تنضم إلى العائلة في عطلة إيطاليا.

ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقضي فيها عائلة بيكهام عطلة شهر أغسطس على يخت إلتون جون، حيث ذهبت في نفس هذه الإجازة السنة الماضية في ذات الوقت.

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