عاجل.. جاستين بيبر يُصاب بالشلل جرّاء اصابته بهذا المرض.. والكشف عن الصورة الأولى له

أثار النجم العالمي "جاستين بيبر" جدلاً كبيراً وواسعاً عندما أعلن عن تأجيل جولته الغنائية بسبب حالته الصحية التي وصفها بانها تزداد سوءاً كثيراً.

وانتقل الجمهور إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتساؤل حول مرض جاستين بيبر وما يعاني منه والذي تسبب له بتأجيل جميع حفلاته الغنائية وغيابه عن الساحة الفنية.

ويبدو واضحاً بان الأمور لا تبقى سريّة نوعاً ما، حيث أنه كشفت مصادر اخبارية قريبة بأن النجم جاستين بيبر يعاني من مرض متلازمة رامزي هانت، وهو مرض يصيب الوجه والاعصاب بالشلل.

وتداول المتابعون صورة نادرة لجاستين بيبر وهو يعاني من شلل في النصف الأيمن من وجهه، ويبدو أن هذا الأمر الذي استدعاه إلى أن يقوم بتأجيل جميع أعماله.

ولم يصرّح جاستين بيبر أو مصادر قريبة منه حول الوضع الصحي الحالي للمغني، كما أن زوجته عارضة الأزياء هايلي بيبر لم تكشف عن أي شيء يخص حالته الصحية.

وكان جاستين بيبر قد نشر ممنشور عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" يقول فيه: "لا أصدق هذا الشيء لقد فعلت كل شيء لأتحسن ولكن مرضي يزداد سوء وقلبي يتفطر وسأضطر لتأجيل عروض الغناء وذلك بأمر من الطبيب".

ولم يصرّح جاستين حول مصير حفلاته الغنائية وعروضه الغنائية التي تم تأجيلها، وذلك بعد ان تأجلت للمرة الأولى بعد اصابته بفيروس كورونا.