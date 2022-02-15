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عاجل.. فان دام يعلن اعتزاله رسمياً بعد صدور فيلمه الوثائقي عن حياته

منشور 15 شباط / فبراير 2022 - 11:29
فان دام
فان دام

كشفت الكثير من المصادر  أنه  من المقرر أن يصدر النجم البلجيكي الشهير فان دام فيلم وثائقي يدور حول حياته الخاصة والمهنية ومن المقرر أن يحمل الفيلم اسم What’s My Name?.

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فان دام سيعتزل التمثيل بعد صدور فيلمه الجديد

صدم النجم العالمي جمهوره الواسع حول العالم بقرار اعتزاله التمثيل ورغبته بـ التقاعد وذلك بعد صدور فيلمه الجديد والمقتبس عن حياته الخاصة والمهنية

وتحدّث النجم العالمي الشهير حول هذا القرار من خلال مقابلة له مع موقع  Deadline، حيث قال: "أريد أن اترك المسرح والتمثيل ولكن أعدت النظر في مسيرتي المهنية فبدأت بفيلم  Bloodsport الذي اشتُهرت به".

وصرّح الفنان العالمي حل تفاصيل خطته الجديدة للتقاعد بعد فيلمه الجديد، حيث قال: "سأحاول أن أستعيد لياقتي، وبعد صدور الفيلم ساشتري قارب جديد وأريد أن اتجول حول العالم وأسترخي، والاستمتاع بحياتي مع عائلتي".

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ولم يكن قرار النجم العالمي حول اعتزاله محسوم وواضح حيث تساءل الجمهور هل سيعتزل الفنان العالمي أفلام الحركة والأكشن أم سيعتزل التمثيل بشكل نهائي.

النجم فان دام

نبذة عن فيلم فان دام الجديد

تشير الأخبار المتداولة ان فيلم الفنان العالمي الجديد من المفترض أن يكون مقتبس عن حياته ومشواره في عالم الفن والشهرة حيث علّق عليه في أحد التصريحات قائلًا: "سنحضر عناصر للفيلم من حياتي الحقيقية وستدور أحداث الفيلم حول بطل سينمائي يعاني من فقدان للذاكرة ويخوض مهمة لاسترجاع ذاكرته".

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