عاجل.. وفاة نجم تركي شهير عن عمر يناهز الـ 49 عاماً

في خبر صادم وحزين توفي النجم التركي الشهير إيلكر كورت عن عمر يناهز الـ 49 عاماً يوم أمس الاثنين، حيث شكلت وفاته صدمة كبيرة في الوسط الفني التركي ولم يتم الاعلان بعد عن أسباب الوفاة

وأعلن مدير مؤسسة فيلم سان كيفانتش تيرزي أوغلو عن وفاة النجم التركي الشهير وذلك من خلال منشور عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال مدير المؤسسة في حسابه معلنًا هذا الخبر الحزين: "نعلن عن وفاة النجم إلكير كورت، ونشعر بحزن عميق لفقدانه، ونحن نقدّم تعازينا لعائلته واحبائه، لقد كان كورت أحد أعضاء مؤسسة فيلم سان ونحن نقدّم أحرّ تعازينا".

ولم تكشف بعد عن الأسباب الرئيسية التي أدّت الى وفاته سواء الكشف عن معاناة له مع مرض خطير لم يكشف عنه، او ان وفاته جاءت مفاجئة بدون إصابته بأي مرض، وعبر عدد كبير من الجمهور عن صدمتهم الشديدة لوفاة الفنان التركي بسن صغيرة، وعبروا عن اسفهم الشديد لهذا الخبر متمنين لعائلته الصبر

ويشار بان الفنان الراحل إلكير كورت من مواليد 3 أبريل عام 1973 ولد وعاش في مدينة اسطنبول ودخل كورت إلى عالم السينما في تركيا حيث شارك في تجسيد شخصيات عديدة في الأفلام التركية الشهيرة والاعمال التلفزيونية خلال مسيرته

جسد شخصية بهجت في المسلسل التلفزيوني Water Flies، وشارك لاحقًا في عدد من الأعمال التلفزيونية، وانتقل إلى السينما في عام 2008 مع شخصية حسام ، والتي صورها في الفيلم الروائي Other Semtin Çocukları. شارك الفنان الراحل في عدد من الاعمال مثل Evidence ، Farewell و Anatolian Eagles و Fetih 1453.