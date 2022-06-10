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عاجل.. وفاة نجم تيك توك عن عمر يناهز 19 عام بعد مشاركته منشور مثير للجدل

منشور 10 حزيران / يونيو 2022 - 09:09
كوبر نوريجا
كوبر نوريجا

أعلنت مصادر اخبارية أمريكية عن خبر صادم عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، وهو وفاة نجم التيك توك الشاب "كوبر نوريجا".

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وأثارت وفاة نجم موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" صدمة كبيرة بين المتابعين خاصة وأن عمره شاب صغير يبلغ من العمر 19 عاماً.

وفي تفاصيل وفاته فإن أحد المارة كان قد اكتشف جثة الشاب الصغير وهو فاقد للوعي داخل أحد السيارات في منطقة لوس انجلوس، الأمر الذي دعاه أن يتكلم مع الشرطة لتأتي.

Cooper Noriega

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وكانت الشرطة وسيارات الاسعاف قد وصلت إلى مكان الجثة لإسعافه وكنه كان قد فارق الحياة، والغريب بان كوبر لم يكن في سيارته أبداً حيث بدأت التحقيقات في الأمر.

وقبل ساعات فقط من وفاته نشر كوبر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على "تيك توك" وهو نائم على السرير وعلّق عليه: "من الذي يفكر أيضاً بأنه سيذهب"، وقد اثار الفيديو جدل كبير خاصة وأن الكثير من متابعينه قد تسائلوا ما اذا كان كوبر انهى حياته بنفسه، أو تنبأ بالأمر.

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