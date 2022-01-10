عاجل: وفاة نجم Full House المحبوب بوب ساجيت.. وهذا آخر ما نشره

توفي النجم الهوليوودي المحبوب بوب ساجيت عن عمر يناهز الـ 65 عاماً يوم أمس الأحد، حيث تم الإعلان عن وفاته بشكل مباشر.

تفاصيل وفاة بوب ساجيت

أكّد رئيس شرطة مقاطعة أورانج يوم الاحد الماضي إنه عُثر على النجم متوفى في غرفته في الفندق في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأضاف مكتب التحقيقات بأنه لم يعثروا على أي علامات تدل على الانتحار أو تعاطي المخدرات أو وجود جريمة، حيث أكّدوا بأن وفاته كانت بشكل طبيعي.

آخر ما نشره بوب ساجيت على تويتر

كان النجم الكوميدي البالغ من العمر 65 عاماً قدّم عرض كوميدي في فلوريدا قبل يوم من وفاته، حيث انتقل بعدها على حسابه الخاص على "تويتر" وأبدى تقديره للجمهور الذي حضره.

نبذة عن حياة بوب ساجيت

اشتُهر بوب ساجيت بالشخصية المحبوبة "داني تانر" في مسلسل Full House والذي عُرض من 1987 إلى 1995.

كما قدّم برنامجه الشهير America's Funniest Home Videos خلال عامي 1989 إلى 1997.