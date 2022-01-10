  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. عاجل: وفاة نجم Full House المحبوب بوب ساجيت.. وهذا آخر ما نشره

عاجل: وفاة نجم Full House المحبوب بوب ساجيت.. وهذا آخر ما نشره

منشور 10 كانون الثّاني / يناير 2022 - 06:49
بوب ساجيت
بوب ساجيت

توفي النجم الهوليوودي المحبوب بوب ساجيت عن عمر يناهز الـ 65 عاماً يوم أمس الأحد، حيث تم الإعلان عن وفاته بشكل مباشر.

اقرأ ايضاًقائمة مشاهير هوليوود الأعلى أجراً خلال عام 2021قائمة مشاهير هوليوود الأعلى أجراً خلال عام 2021

تفاصيل وفاة بوب ساجيت

أكّد رئيس شرطة مقاطعة أورانج يوم الاحد الماضي إنه عُثر على النجم  متوفى في غرفته في الفندق في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأضاف مكتب التحقيقات بأنه لم يعثروا على أي علامات تدل على الانتحار أو تعاطي المخدرات أو وجود جريمة، حيث أكّدوا بأن وفاته كانت بشكل طبيعي.

آخر ما نشره بوب ساجيت على تويتر

 

كان النجم الكوميدي البالغ من العمر 65 عاماً قدّم عرض كوميدي في فلوريدا قبل يوم من وفاته، حيث انتقل بعدها على حسابه الخاص على "تويتر" وأبدى تقديره للجمهور الذي حضره.

اقرأ ايضاًقائمة مشاهير هوليوود الأعلى أجراً خلال عام 2021طلاق مشاهير ونجوم العالم خلال عام 2021.. أعاد ترتيب قائمة الأثرياء في العالم

نبذة عن حياة بوب ساجيت

 

اشتُهر بوب ساجيت بالشخصية المحبوبة "داني تانر" في مسلسل Full House والذي عُرض من 1987 إلى 1995.

كما قدّم برنامجه الشهير America's Funniest Home Videos خلال عامي 1989 إلى 1997.

كلمات دالة:بوب ساجيتأخبار المشاهيراعمال المشاهيروفاة المشاهير

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...