عارضة أزياء أسترالية تنفق آلاف الدولارات على عمليات التجميل الفاشلة.. وتصف نفسها "دمية باربي البشرية"

كشفت النجمة وعارضة الأزياء الاسترالية "تارا جين ماكوناتشي" عن اطلالتها الأخيرة بعد قيامها باجراء عمليات تجميل لا حصر لها على مر السنين.

وأثارت عارضة الأزياء الشهيرة صدمة المتابعين من جميع أنحاء العالم بعد أن أظهرت تحوّلها الكبير حيث أصبحت لا يمكن التعرّف عليها بعد عمليات البوتوكس في الوجه وبدا شكلها مختلفًا وغريب

وكانت عارضة الازياء الاسترالية البالغة من العمر 33 عاماً قد أجرت خمس عمليات تكبير للثدي وست عمليات تجميل للأنف بالإضافة إلى حقن البوتوكس والحشو.

وأنفقت تارا على عمليات التجميل الفاشلة التي خضعت لها ما يقارب 200 ألف دولار، حيث بدت أنها غير نادمة على ذلك بل وصفت نفسها بـ"دمية باربي البشرية".

والتقطت عدسات الكاميرا تارا وهي متجّهة لتناول الغذاء مع والدتها في ملبورن وكانت قد لفتت الانتباه اليها بشفاهها الضخمة ومكياجها الصارخ.

وفي وقت سابق كانت قد تصدّرت عناوين الصحف عندما ناقشت تارا إدمانها لعمليات التجميل بشكل كبير فقالت: "أريد تكبير ثديي فأنا دمية باربي بشرية".

وأصبح هوس بعض المشاهير بعمليات التجميل مبالغ به، لا سيما الذين اثرت عليهم هذه العمليات بشكل سلبي، وتعتبر تارا واحدة من عدد كبير من الشهيرات اللواتي ظهرن بأشكال مرعبة بعض الشيء بسبب عمليات التجميل المبالغ بها

وتتعرض تارا للانتقاد بين فترة واخرى بسبب ما فعلته بملامحها خاصة ان الكثير يرون أنها كانت اجمل بدون هذه العمليات