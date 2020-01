عدم احترام النجوم والوقت.. هكذا تميّزت تصرفات بيونسيه في غولدن غلوب!

فاز النجم "خواكين فينيكس" بجائزة أفضل أداء كممثل في فيلم درامي عن دوره في فيلم الجوكر في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في لوس انجلوس يوم امس الأحد.

وبالرغم من ان جميع الحضور وقفوا تكريماً للنجم لفوزه بالجائزة الكبرى إلا أن النجمة "بيونسيه" كانت الوحيدة التي لم تقف تحية له بل بقيت جالسة على الطاولة، مما أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقرارها ببقائها جالسة جعل الناس تنتقل إلى تويتر للتعليق وانتقاد سلوكها فمنهم من علّق بقوله: "بيونسيه جالسة أثناء الفوز الكبيرلخواكين فونيكس هو نوع من الطاقة الذي أود مشاهدته من الجميع في 2020".

وأضاف آخر: "أنت مزحة لعدم وقوفك لخواكين إلا أن هذه حركة ردئية لشخص يستحق التقدير فعلاً أنت متكبرة وكممثلة أنت مزحة يجب أن تعتذري له"، وتابع آخر: "بيونسيه ليست مهمة لأي شخص وانا سعيد بفوز خواكين".

وكانت بيونسيه قد حصلت خلال الحفل على جائزة افضل أغنية أصلية Motion Picture من فيلمها The Lion King إلا أنها خسرت امام أغنية Love Me Again لروكيتمان.

ووصلت النجمة "بيونسيه" متأخرة ساعةً عن بدء الحدث حيث أنها لم تسير على السجادة الحمراء، مما جعلها تتعرض للانتقاد خاصةً أنها وجدت وقتاً لالتقاط الصور مع زوجها جاي زي في الخارج.

