عرّافة تنبأت بما حدث بالعائلة المالكة.. وتعلّق "هناك المزيد"!

كشفت عالم الفلك ديبي فرانك الملّقبة بــ "المنجم الملكي" التي كانت تعمل سابقاً مع الأميرة ديانا أنها تنبأت بقرار الامير هاري وميغان ماركل بمغادرة العائلة المالكة قبل أشهر.

وفي تفاصيل ما حدث وقبل أشهر من إعلان هاري وميغان عن قرار الاستقالة قالت السيدة فرانك أنها ستتنبأ بأحداث في العائلة المالكة.

وصرّحت ديبي بقولها: "إن ميغان وهاري سيصبحان ثنائياً قوياً ولن يتناسبا مع هيكل العائلة المالكة، والكسوف القمري الذي كان قريباً من تاريخ ميلاد كيت سيحدث الكثير من التموجات والتغييرات التي مرت بها عبر مخطط العائلة المالكة".

وتحدثت السيدة فرانك أيضاً أن عام 2020 لن يكون رحلة سهلة للعائلة المالكة وتوقّعت أن تكون هناك صعوبة أكبر في المستقبل وأضافت هي فقط بداية سلسلة من التغييرات.

وتؤكد المنجمة بأن العائلة المالكة لديها نقاط اتصال فلكية مما يعني أن قرار دوقا ساسكس سيؤثر على جميع أفراد العائلة المالكة كما تابعت قولها: "إن التغيير يعني أن الوضع الراهن القديم لا يمكن أن يوجد وهذا تحد كبير بالنسبة لهم فالعائلة المالكة سترضخ للرغبات الشخصية من أجل الواجب والبروتوكول".

ووفقاً لها فإن علامة نجمة ميغان تدل على أن لديها لمسة أميرة وهي رائدة وليست تابعة أما هاري فعلامته تدل على انه مكرّس لفكرة الخدمة.

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