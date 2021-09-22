عضو فرقة BTS يتعرض لهجوم بسبب صورته في أمريكا.. أين القناع؟

تعرَّض عضو فرقة BTS ، تايهيونغ " ڤي "، لهجوم شرس من قبل محبيه بعدما رصدته عدسات الباباراتزي غير مرتديًا قناعًا للوجه رغم تزايد عدد إصابات فيروس كورونا.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم " ڤي" يتجوَّل في شوارع مدينة نيويورك غير مرتديًا قناعه الواقي، إذ أن ارتداء الأقنعة لا تعتبر إلزامية في أمريكا.

وقد انقسم المتابعون بين مدافع ومنتقد وتحدثوا عن اختلاف السياسات المتبعة للوقاية من كورونا بين كوريا الجنوبية وأمريكا، إذ أن كوريا الجنوبية متشددة وصارمة في القيود التي توضعها لمحاربة الفيروس، بينما تميل أمريكا للتساهل مع مواطنيها.







وعلَّقت إحدى المتابعات: "هذا هو الوضع في أمريكا حاليا. الدولتين الوحيدتين اللتان ما تزالان صارمتين بخصوص الأقنعة هي كوريا والصين".

وعلَّق آخر مدافعًا: "هناك العديد من الأماكن في أمريكا والتي لا تُلزمك بارتداء الأقنعة منذ العام الماضي. بالنسبة للأشخاص الذين لم يذهبوا إلى أمريكا مؤخرا، ما الذي تعرفوه عن سياستها؟ ههههههههههههههههههه".

من جهة أخرى، كتب إحدى المتابعين منتقدًا: "تفشي فيروس كورونا في أمريكا أسوأ بكثير، وعلى الرغم من هذا هو أزال قناعه بمجرد أن خطى بقدميه هناك. ما الذي تقصدوه بأن الأمر عادي بما أنه لم يخالف سياسة تلك الدولة؟ إذًا هل ترون بأن الأمر عادي لو توقفنا جميعنا عن ارتداء الأقنعة في كوريا أيضا؟".

وفي وقت سابق، ألقت فرقة BTS خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان هذا الخطاب غريبًا وغير مألوفًا، حيث كان هدفه تشجيع جيلهم على تلقي اللقاحات ، حيث قال "جايهوب": "نعم، نحن السبعة، بالطبع تلقينا التطعيمات. كان اللقاح بمثابة ضرورة للقاء معجبينا وللتمكن من الوقوف هنا أمامكم اليوم.".