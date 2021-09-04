عقب اتهامها بالاعتداء على مدّبرة المنزل.. بريتني سبيرز ترد على الاشاعات ونتيجة التحقيق لصالحها!

تنازل والد النجمة "بريتني سبيرز" عن حكم الوصاية على ابنته وذلك بعد تقدّمها للمحكمة بدعوى قضائية ضده تتهمه فيها باستغلالها والسيطرة على حياتها.

ومنذ ذلك الوقت تحاول بريتني الاستمتاع بطعم الحرية التي حصلت عليها، حيث كانت تنشر صورها عارية بالإضافة إلى بعض التصريحات الصادمة والتي جعلت الناس تؤكد انها تعاني من حالتها الصحية العقلية.

وخلال وقت سابق من هذا الأسبوع خضعت النجمة للتحقيق وذلك بعد أن اتهمتها مدبرة منزلها بالاعتداء الجسدي عليها بالضرب، بالرغم من نفي بريتني هذه الاتهامات.

وفي تفاصيل ما حدث اتهمت مدبرة المنزل بريتني بالاعتداء عليها بالضرب بعد نقاش حاد حصل بينهما حيث قامت بعد ذلك بتقديم بلاغ ضدها.

ولكن صُدر قرار بعدم توجيه أي اتهامات للنجمة العالمية حيث لم تظهر أي علامات مرئية على حدوث إصابة، ولم تستجب بريتني ولا ممثلوها لاي من هذه الاتهامات لأنها عارية عن الصحة.

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