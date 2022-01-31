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سبب شخصي جديد وراء تأجيل أديل لحفلتها في لاس فيغاس.. ما علاقة حبيبها؟

منشور 31 كانون الثّاني / يناير 2022 - 09:21
أديل
أديل

أثارت النجمة البريطانية أديل غضب الكثير من معجبينها حول العالم بعد ان قامت بتأجيل حفلتها المقررة في لاس فيغاس قبل 24 ساعة من موعد الحفل.

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واوضحت خلال مقطع فيديو نشرته أنها قامت بتأجيل الحفل بسبب الكورونا حيث أن طاقم العمل الخاص بها أصيب بالفيروس ولا يمكنه العمل.

السبب الحقيقي وراء تأجيل أديل لحفلتها

أفادت تقارير اخبارية من مصادر مقربة من الفنانة العالمية بأنها قامت بتأجيل حفلتها في لاس فيغاس بسبب مشاكل شخصية بينها وبين حبيبها ريتش بول.

وكان هناك خلافات كبيرة بينها وبين حبيبها قبل الحفل ولم تستطع تقديم العرض الغنائي بسبب هذه الخلافات بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلّق بالتصميم.

وكشفت مصادر مقربة أن الفنانة كانت تبكي في بروفات الغناء ولم تستطع الغناء أبداً وكانت تتوقّف وتجري اتصالات مع ريتش بول.

حياة أديل العاطفية

أوضحت بعض المصادر أن أديل تعيش حياة عاطفية مضطربة حيث أنها تتواجد في علاقة ومكان ليست واثقة  فيه بسبب حالتها النفسية التي مرّت بها بعد طلاقها وفقدانها لوزنها.

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وكان الدليل على كل هذه الضغوطات هو بكائها في فيديو الذي أعلنت فيه إلغاء حفلتها.

مشاكل أديل العاطفية تؤدي إلى تأجيل حفلاتها

غضب جمهور الفنانة العالمية منها

شعر جمهور الفنانة بالغضب الشديد منها بعد أن قامت بتأجيل الحفل المقرر قبل أربعة وعشرين ساعة فقط من العرض الأمر الذي دفع الناس للغضب بسبب دفعهم تكاليف التذاكر والسفر وحجوزات الفنادق.

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