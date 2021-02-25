عقب مشاركتها في فيلم على نيتفليكس.. هالي بيري تحتفل بإطلالة عارية على سريرها!

أعلنت النجمة "هالي بيري" عن مشاركتها في فيلم جديد على "نيتفليكس" وذلك عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي.

واحتفلت النجمة الفازة بجائزة الاوسكار بهذا الخبر بطريقة مثيرة جدًا حيث شاركت صورة مع متابعينها عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وظهرت "هالي" مستلقية على سريرها وهي عارية بينما غطت نفسها بشكل كامل بشرشف أبيض حتى وجهها وكانت ترفع كأس من النبيذ كاحتفال على مشاركتها في الفيلم.

وعلّقت "هالي": ليس هناك نبيذ تحت هذه الملاءات.. يوم الأربعاء"، بينما انتقل متابعينها إلى قسم التعليقات وكتبوا: "أنا أحب مزاجك اليوم"، وأضاف آخر: "أحبك يا أسطورة".

وستلعب "هالي" في الفيلم شخصية تدور حول الخيال العلمي حيث ستواجه سباقًا مع الزمن للعثور على زوجها المفقود.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: