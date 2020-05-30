علاقة براد بيت وأنجلينا جولي في تحسّن كبير.. وجينيفر أنيستون الخاسرة الوحيدة!

بدت علاقة الثنائي المثير للجدل "براد بيت" و"أنجلينا جولي" أكثر سلمية منذ إعلان طلاقهما في إبريل من العام الماضي.

وكشفت مصادر قريبة أن اتصالهما ببعضهما تحسّن بشكل كبير وكلاهما يكرّس حياته من أجل أطفالهما الستة حيث أن لديهما جدول مكالمات واضح وهذا الشيء قد أحدث فرقاً كبيراً لجميع أفراد الأسرة.

واستطاعت ابنتهما شيلوه البالغة من العمر 14 عاماً ان تعيد لم شمل والديها يوم الأربعاء الماضي من خلال احتفالهما بعيد ميلادها، كما أوضحت المصادر بأن الأطفال يقضوا أوقاتهم مع والديهم وهم سعداء للغاية.

وبالرغم من أن العلاقة بينهما على الطريق السليم وبحالة جيدة إلا أنها لا تخلو من بعض المناوشات والمشاكل البسيطة وأن بعض الاحداث تثير غضب النجمة البالغة من العمر 44 عاماً خاصةً عندما علمت بمشاركة شيلوه لزوجة براد بيت السابقة جينيفر أنيستون في مسلسلها الجديد.

بالإضافة إلى إشاعات ارتباط النجم براد بيت بعلاقة عاطفية بالنجمة علياء شوكت فكل هذه العوائق تقف في سبيل تكوين الحالة الجيدة في علاقة انجلينا وبراد.

والمفاجىء أنه وخلال الفترة السابقة كانت الإشاعات تتردد حول عودة العلاقات بينه وبين زوجته السابقة والأولى جينيفر أنيستون لكن على ما يبدو أن الأمور تتذبذب بينهم، حيث سنرى إلى صالح من ستكون الأمور العاطفية جيدة لديه.

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